이모션웨이브, 삼성증권과 IPO 주관 계약…2027년 코스닥 입성 목표

이모션웨이브가 오는 2027년 상반기 코스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO) 준비에 본격 나선다.

이모션웨이브는 코스닥 상장을 위한 대표 주관사로 삼성증권을 선정했다고 11일 밝혔다. 지난 2013년 설립된 이모션웨이브는 피지컬 인공지능(AI)과 감성 AI 기술을 핵심 축으로 하는 AI 미디어 기업이다.

리마(RIMA)·뮤타(MUTA)·에임플(AIMPLE)·뮤(MEW) 등 4대 제품군으로 구성된 'AI 스위트(Suite)'를 통해 악기 연주·창작 재현과 멀티모달 콘텐츠 생성, 감성 AI 에이전트 서비스를 제공하고 있다.

해외 시장에선 미국·일본·중국·싱가포르·홍콩 등 주요 13개국에서 총 2000만 달러 규모의 수주 계약을 확보했다. AI 음악 기술 및 디지털 휴먼 생성 분야로 31여 건의 특허 및 상표 포트폴리오도 보유하고 있다.

이모션웨이브는 대규모 외부 투자 유치 대신 기술력을 바탕으로 한 글로벌 매출 성장을 통해 사업 기반을 구축해 왔다. 삼성증권은 이모션웨이브의 기술에 대해 "리버스 엔지니어링이 쉽지 않은 구조적 경쟁력을 갖추고 있다"며 "통합 AI 솔루션 시장의 수요를 충족할 대안이 될 것"이라고 평가했다.

이모션웨이브는 향후 상장을 통해 확보되는 자금을 기반으로 기술 고도화와 글로벌 사업 확대를 추진할 예정이다. 장순철 이모션웨이브 대표는 "피지컬 AI와 감성 AI 기술을 결합한 차세대 AI 플랫폼을 구축 중"이라며 "글로벌 AI 기업으로 성장하겠다"고 말했다.