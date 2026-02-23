빅테크 줄세운 업스테이지, 5월 상장 예심 청구…하반기 입성하나

업스테이지가 주요 투자자의 지분 확대와 글로벌 빅테크와의 협력을 발판 삼아 기업공개(IPO)를 향한 행보를 구체화하고 있다.

23일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK네트웍스는 업스테이지에 대한 매수청구권(콜옵션)을 행사해 약 470억원 규모의 주식 16만 3445주를 추가 취득하기로 공시했다. 이번 결정으로 SK네트웍스의 누적 투자액은 총 720억원으로 늘었으며, 업스테이지에 대한 지분율은 약 12.9%에 달하게 된다.

실질적인 신규 자금이 유입되는 형태는 아니지만 SK네트웍스가 업스테이지와의 협력을 강화하겠다는 취지라는 게 회사 측 설명이다. 업스테이지 관계자는 이날 SK네트웍스의 추가 지분 취득 관련해 "시리즈 B 투자 당시 확보했던 콜옵션을 행사한 것"이라고 말했다.

(사진=업스테이지)

업스테이지는 작년 8월 4500만 달러(약 620억원) 규모 시리즈 B 브릿지 라운드를 마무리했다. 한국산업은행이 이끈 당시 투자엔 ▲인터베스트 ▲KB증권 ▲프라이머사제 ▲신한벤처투자 ▲미래에셋벤처투자 ▲프리미어파트너스 등을 비롯해 ▲아마존 ▲AMD가 새롭게 합류했다.

업스테이지는 지난 2020년 창업 후 시드 투자를 시작으로 2021년 316억원 규모의 시리즈 A, 2024년 1000억원 규모의 시리즈 B 등 대규모 투자를 유치했다.

현재 업스테이지의 누적 투자액은 1억 5700만 달러(약 2100억원)를 넘어섰다. 이는 국내 AI 소프트웨어 기업 중 최대 수준으로 꼽힌다. 투자금들은 자체 거대언어모델(LLM)인 '솔라'의 고도화와 글로벌 엔터프라이즈 AI 시장 확장에 활용될 예정이다.

KB증권과 미래에셋증권을 주관사로 선정한 업스테이지는 오는 5월 예비 심사 청구를 거쳐 이르면 올해 하반기 상장을 추진할 방침이다.

업스테이지는 IPO 시 목표로 하는 조 단위 기업 가치를 인정받기 위해 외형 확장이라는 승부수를 던지고 있다. 카카오로부터 포털 서비스 '다음(Daum)' 인수를 추진 중인 것이 대표적이다.

업계에선 다음이 보유한 콘텐츠 데이터가 업스테이지의 독자 AI 모델 고도화에 기여할 뿐만 아니라, 상장 시 유리한 재무 구조를 만드는 데 결정적인 역할을 할 것으로 보고 있다.

김성훈 업스테이지 대표는 작년 시리즈 B 브릿지 라운드 당시 "아마존, AMD 등이 합류한 이번 글로벌 투자 유치는 업스테이지의 글로벌 AI 무대 도약을 위한 중요한 전환점"이라며 "자체 AI 모델과 솔루션으로 글로벌 시장에서 기술을 주도해 경쟁력 있는 'K-AI'의 모범 사례를 만들겠다"고 말했다.