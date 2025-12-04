업스테이지, 조달청에 AI 서비스 첫 공급…"공공업무 지원"

업스테이지가 조달청이 신설한 '생성형 인공지능(AI) 업무지원 서비스'의 첫 공급사로 선정됐다.

업스테이지는 조달청과 공공 업무용 '생성형 AI 업무지원 서비스' 공급 계약을 체결하고, 자사의 '공공 AI 워크스페이스'를 조달청 디지털서비스몰에 등재했다고 4일 밝혔다. 이는 공공 업무망에서 안전하게 AI를 활용할 수 있도록 조달청이 신설한 분야의 첫 사례다.

공공 AI 워크스페이스는 업스테이지가 개발한 거대언어모델(LLM)인 '솔라'와 광학문자인식(OCR) 기반 문서처리 AI 기술을 에이전트로 통합 구현했다. 워크스페이스 사용자는 문서 업로드만으로 검색, 질의응답, 정보 추출 및 요약 등 다양한 업무 처리를 직관적인 사용자 인터페이스(UI)로 진행할 수 있다. 별도 학습이 필요 없어 공공기관 누구나 활용 가능하다.

업스테이지가 조달청이 신설한 '생성형 인공지능(AI) 업무지원 서비스'의 첫 공급사로 선정됐다. (사진=업스테이지)

이 서비스는 한글(hwp) 파일, 워드, PDF 등 다양한 포맷을 지원해 문서 작업 비중이 큰 공공업무 전반에서 생산성 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다. 정부, 지자체, 공공기관이 보안 환경을 유지하면서도 최신 생성형 AI 기술을 이용할 수 있는 셈이다.

업스테이지는 지난 3일부터 5일까지 청주 오스코에서 열리는 '대한민국 정부혁신 박람회'에 참가해 공공 AI 워크스페이스를 시연하고 있다.

김성훈 업스테이지 대표는 "이번 조달청과의 협력은 우리 생성형 AI 서비스가 공공 업무에서 활용되기 시작한다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.