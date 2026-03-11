헥토이노베이션, 작년 영업익 502억원...전년대비 2.7%↑

헥토이노베이션이 IT서비스·핀테크·헬스케어 전 사업 성장의 영향으로 지난해 매출과 영업이익이 모두 늘었다.

11일 회사는 지난해 연결 기준 매출 3758억원, 영업이익 502억원을 기록해 전년 대비 각각 17.6%, 2.7% 증가했다고 밝혔다.

헬스케어 부문이 40.4% 성장하며 실적을 이끌었고, 신사업 투자 영향으로 영업이익 증가폭은 상대적으로 제한됐다고 헥토이노베이션은 설명했다.

회사는 중장기 성장 기반 강화를 위해 스테이블코인 관련 투자도 확대하고 있다고 밝혔다. 지난해 9월 블록체인 지갑 인프라 기업 ‘헥토월렛원’을 인수해 디지털자산 지갑 기술을 내재화했고, USDC 발행사 서클의 스테이블코인 전용 블록체인 아크 퍼블릭 테스트넷에 국내 지갑 분야 파트너로 참여 중이라고 설명했다.

헥토이노베이션은 올해 스테이블코인 중심의 디지털 월렛 생태계 구축과 글로벌 시장 공략에 속도를 내겠다는 방침이다. 월렛·결제·플랫폼을 연계한 서비스 확장과 헥토월렛원·헥토파이낸셜 등 그룹사 간의 시너지도 추진한다고 덧붙였다.

이번 주주총회 안건에는 주당 500원 현금배당 계획이 포함됐다. 회사는 코스닥 상장 이후 매년 현금결산배당을 실시하는 등 주주환원 정책을 이어가고 있다고 밝혔다.