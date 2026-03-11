문체부, 2025년 공연 티켓 판매액 1조7326억…전년 대비 18.8% 증가

문화체육관광부는 예술경영지원센터와 함께 공연예술통합전산망에 집계된 티켓 예매 데이터를 분석한 ‘2025년 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서’를 발행했다고 11일 밝혔다.

보고서에 따르면 2025년 국내 공연시장 총 티켓 판매액은 1조7326억 원으로 전년(1조4589억 원)보다 18.8% 증가했다. 공연 건수는 2만3608건으로 9.6%, 공연 회차는 13만6579회로 11.3%, 총 티켓 예매 수는 2477만여 매로 10.8% 각각 늘었다. 평균 티켓 판매가는 약 7만 원으로 전년보다 약 5000 원 상승했다.

장르별로는 대중음악이 가장 큰 규모를 기록했다. 대중음악 티켓 판매액은 9817억 원으로 전년보다 29.0% 증가했다. 공연 건수와 티켓 예매 수 역시 각각 17.0%, 19.9% 증가했다. 1만 석 이상 대형 공연이 활발하게 개최된 영향으로 분석된다.

뮤지컬 분야도 성장세를 이어갔다. 티켓 판매액은 4989억 원으로 전년보다 7.2% 증가했고 공연 건수는 13.9%, 공연 회차는 14.6%, 티켓 예매 수는 8.9% 늘었다.

무용 분야의 성장도 눈에 띈다. 무용 공연 티켓 판매액은 267억 원으로 전년 대비 29.5% 증가했다. 공연 건수는 18.3%, 공연 회차는 24.9%, 티켓 예매 수는 17.0% 증가했다. 해외 현대무용 작품의 내한 공연이 증가한 영향으로 분석됐다.

지역별로는 수도권 집중 현상이 여전히 이어졌다. 서울·경기·인천 등 수도권은 전국 티켓 예매 수의 76.4%, 티켓 판매액의 82.7%를 차지했다.

다만 수도권 내부에서는 변화가 나타났다. 서울의 티켓 판매액 비중은 2024년 65.1%에서 2025년 60.6%로 감소한 반면 경기 비중은 8.7%에서 14.5%, 인천은 5.2%에서 7.6%로 확대됐다. 공연장 인프라 확충과 대형 공연 유치가 영향을 미친 것으로 분석된다.

수도권을 제외하면 공연 건수가 가장 많은 지역은 대구(1422건)와 부산(1381건) 순이었다. 티켓 판매액은 부산이 1017억 원, 대구가 566억 원으로 집계됐다.

이용신 문체부 예술정책관은 “그간 서울에 과도하게 집중됐던 공연들이 경기와 인천 지역으로 확산하는 경향이 보이고 있으나 여전히 수도권이 공연의 공급과 수요 대부분을 차지하고 있다”며 “지역대표예술단체 지원사업과 공연예술 지역 유통 지원사업 등을 통해 지역 공연예술계의 자생력을 높이고 전국 어디서나 다양한 공연을 접할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.