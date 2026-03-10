문체부, 재외한국문화원장 회의 개최…케이컬처 해외 거점 역할 강화

문화체육관광부(문체부)는 오는 13일까지 코시스센터와 국립중앙박물관에서 ‘2026년 재외한국문화원장·문화홍보관 회의’를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 회의에는 전 세계에서 케이컬처 확산을 담당하고 있는 재외한국문화원장과 문화홍보관이 참석해 해외 문화 거점으로서의 역할 강화 방안을 논의한다.

현재 재외한국문화원과 문화홍보관은 35개국 42개소에서 운영되고 있다. 이들 기관은 한국 문화를 소개하고 케이컬처 확산을 지원하는 동시에 문화 공적개발원조와 정상외교 지원 거점 역할도 수행하고 있다.

회의 첫날인 10일에는 최휘영 문체부 장관 주재로 연수회가 열린다. 연수회에서는 문체부의 주요 정책 방향과 각 문화원의 성과 및 현안을 공유한다.

또한 2025년 재외한국문화원 성과평가에서 최우수 기관으로 선정된 주오사카한국문화원, 주스페인한국문화원, 주베트남한국문화원, 주태국한국문화원, 주북경문화홍보관에는 장관 표창이 수여될 예정이다.

문체부는 이번 회의를 계기로 재외한국문화원과 국내 기관 간 협력도 강화한다. 문화예술, 관광, 체육, 콘텐츠, 음식, 뷰티, 패션 등 관련 산업 분야 기관과 지자체, 민간단체 등 47개 기관이 참여하는 업무 협의회가 네 차례 진행될 예정이다.

이를 통해 재외한국문화원을 중심으로 케이컬처 확산과 수출 성과로 이어질 협력 사업을 발굴하고 연계망을 확대할 계획이다.

관련기사

문화원장의 전문성을 높이기 위한 전문가 특강도 마련된다. 김난도 서울대 소비자학과 명예교수의 문화 트렌드 강연을 시작으로 유홍준 국립중앙박물관장, 김천수 전 뉴욕한국문화원장 등이 케이컬처 해외 확산 전략을 주제로 강연한다.

최휘영 장관은 “문화는 이제 국가 브랜드와 경제 성장을 이끄는 핵심 동력”이라며 “재외한국문화원이 한국 문화를 경험하고 한국 상품을 소비하며 방한 관광을 알리는 해외 거점이 될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.