문체부, 대구·부산·인천·강원·전북·충북 웰니스 관광 클러스터 6곳 선정

문화체육관광부(문체부)는 지역의 치유와 스파 등 웰니스 자원을 기반으로 관광산업을 육성하는 ‘웰니스 관광 클러스터’ 사업지로 대구, 부산, 인천, 강원, 전북, 충북 등 6개 지역을 선정했다고 6일 밝혔다.

웰니스 관광 클러스터 사업은 지역에 분산된 치유·휴식 자원을 집적화해 고부가가치 관광산업으로 발전시키는 것을 목표로 추진된다. 문체부는 선정된 지역에 각각 4억5000만원을 지원해 지역 특화 웰니스 관광 상품 개발과 산업 기반 구축을 지원할 계획이다.

웰니스 산업은 코로나 이후 건강과 삶의 질에 대한 관심이 높아지면서 빠르게 성장하는 분야로 평가된다. 글로벌 웰니스 연구기관에 따르면 세계 웰니스 시장 규모는 2024년 약 6조8000억 달러 수준으로, 2029년까지 연평균 7.6퍼센트 성장할 것으로 전망된다.

특히 의료관광 이후 회복과 치유, 예방을 결합한 관광 수요가 늘면서 웰니스 관광이 새로운 성장 분야로 주목받고 있다. 문체부는 방한 의료관광객이 100만명 시대에 진입한 상황에서 웰니스 관광을 의료관광과 연계한 관광 산업으로 육성한다는 계획이다.

이번 선정은 지난해 12월 29일부터 올해 1월 23일까지 진행한 공모를 통해 이뤄졌다. 평가에서는 사업계획의 실현 가능성과 웰니스와 의료의 융복합 가능성, 지역 관광 자원과의 연계 전략 등을 종합적으로 검토했다.

의료관광 중심형으로는 대구와 부산이 선정됐다. 대구는 의료 인프라와 웰니스 자원을 결합한 도시형 메디웰니스 관광도시를 조성하고, 향후 3년 동안 60개 이상의 지역 대표 관광 상품을 개발할 계획이다.

부산은 해양 관광 자원을 활용해 권역별 웰니스 관광 상품을 마련한다. 온천과 요양 중심의 동부권, 생태관광 중심의 서부권, 뷰티와 스파 중심의 도심권 등으로 나눠 의료관광과 웰니스를 결합한 관광 프로그램을 운영할 예정이다.

웰니스 관광 중심형으로는 인천, 강원, 전북, 충북이 선정됐다. 인천은 도심권, 송도권, 영종권, 강화권 등 4개 권역을 중심으로 관광 수요를 세분화해 2028년까지 국내외 웰니스 관광객 146만명 유치를 목표로 하고 있다.

강원은 수면을 주제로 한 ‘강원형 수면 웰니스 관광’을 추진한다. 원주의 디지털 헬스케어, 양양의 액티비티 관광, 평창의 산림 자원, 정선의 자연 휴식 자원을 연계해 장기 체류형 관광객을 유치할 계획이다.

전북은 한옥마을과 독립서점 등 지역의 인문 자원과 발효 음식 등 치유 식문화를 결합한 웰니스 관광 모델을 구축한다. 충북은 청주, 충주, 제천, 증평을 중심으로 스파와 뷰티, 명상, 한방, 숲 관광 자원을 연계한 ‘블루웰니스’ 브랜드를 육성한다.

문체부 정책 담당자는 “여행과 신체적·정서적 치유를 동시에 추구하는 이른바 ‘치유 여행 흐름이 확산하면서 관광객들은 치료와 회복, 체험이 결합된 새로운 유형의 여행을 원하고 있다”라고 말했다.

이어서 지자체가 보유한 해양·숲·음식 등 웰니스 관광자원과 의료 기반을 결합한 관광상품을 개발하고 민·관·학 연계를 통해 웰니스 관광 창업 지원 등 산업생태계 기반을 마련함으로써 지역별로 매력적인 고부가가치 웰니스 관광 목적지가 활발히 육성될 것으로 기대된다”라고 밝혔다.