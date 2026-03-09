문체부, 한국영상자료원 신임 원장에 모은영 서울독립영화제 집행위원장 임명

문화체육관광부(문체부)는 9일 모은영 서울독립영화제 집행위원장을 한국영상자료원(자료원) 신임 원장에 임명했다.

모 신임 원장은 영화 상영과 기획, 영화제 운영 등 현장 경험을 두루 갖춘 영화 전문 인사로 평가된다. 한국영상자료원 시네마테크부 팀장을 비롯해 부천국제판타스틱영화제 프로그래머, 서울독립영화제 집행위원장 등을 역임했다.

또한 서울국제환경영화제 프로그래머와 서울인디애니페스트 프로그래머 및 집행위원으로 활동하며 독립영화와 애니메이션 분야에서도 다양한 프로그램을 기획해왔다.

모은영 한국영상자료원 신임 원장

한국영상자료원은 한국 영화와 영상 유산의 수집과 보존, 복원, 연구, 상영을 담당하는 국내 유일의 영상 아카이브 전문기관이다. 필름과 디지털 영상 등 시청각 기록유산을 체계적으로 관리하며 미래 세대를 위한 영상 문화유산 보존 역할을 수행하고 있다.

자료원은 앞으로 대중문화예술 명예의 전당과 영상박물관을 연계한 복합문화공간 조성을 추진할 계획이다. 이를 통해 기존 영상 아카이브 기능을 넘어 대중문화 자료 수집과 활용까지 아우르는 문화 거점으로 역할을 확대한다는 구상이다.

최휘영 문체부 장관은 “신임 원장이 축적된 현장 경험과 기획 역량을 바탕으로 변화하는 콘텐츠 환경 속에서 한국영상자료원의 역할을 재정립하고, 자료원이 영화와 대중문화예술을 포괄하는 ‘케이-콘텐츠’의 대표 거점으로 도약하는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다”라고 밝혔다.