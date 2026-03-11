한국문화정보원, 문화포털 '지역공연 ON' 서비스 시작

한국문화정보원(원장 정운현)은 지역 공연·예술 정보 접근성을 높이기 위해 구축한 ‘문화포털 지역공연 ON’ 플랫폼을 정식 운영한다고 11일 밝혔다.

‘문화포털 지역공연 ON’은 지역 곳곳에 흩어져 있던 공연 정보를 한곳에 모아 제공하는 서비스다. 내 주변에서 열리는 공연과 지역 예술인·예술단체 정보를 통합 제공해 지역 문화 접근성을 높이고 공연문화 소비 활성화를 지원하는 것이 목적이다.

이 서비스는 2024년 국민 제안에서 출발해 구축됐다. 지역 공연 정보를 통합 제공함으로써 예술인과 단체의 홍보 부담을 줄이고, 국민 누구나 다양한 지역 공연 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다.

문화포털 '지역공연 ON' 이미지

예술인과 예술단체는 플랫폼에 직접 프로필과 공연 정보를 등록해 홍보할 수 있다. 축적된 정보는 단순 공연 안내를 넘어 향후 각종 지원사업 참여나 행사 섭외, 협업 연계 등에 활용 가능한 공연예술 아카이브로 기능할 것으로 기대된다.

지도 기반 서비스도 제공된다. 이용자는 지도 화면을 통해 지역별 공연 일정과 예술인 분포 현황을 한눈에 확인할 수 있어 거주 지역에서 진행되는 문화 활동을 보다 쉽게 찾을 수 있다.

한국문화정보원은 향후 지역 문화재단과 공연예술단체 등과 협력해 정보 공유와 확산 체계를 구축할 계획이다. 또한 ‘이달의 아티스트’ 소개와 공연 큐레이션 콘텐츠 등을 통해 공연단체와 관람객 간 접점을 확대해 나갈 방침이다.

정운현 한국문화정보원 원장은 “지역 곳곳에서 펼쳐지는 공연과 예술 활동이 더 많은 국민에게 알려지고 쉽게 향유될 수 있도록 지원하는 것이 목표”라며 “플랫폼을 통해 지역 예술인과 국민을 연결하는 문화 소통 창구로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.