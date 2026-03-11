아이엘, 리튬메탈 음극시트 양산 인프라 공개

아이엘은 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026'에 참가해 휴머노이드 로봇의 장시간 안정 운용과 차세대 미래모빌리티 적용을 위한 리튬메탈 음극시트 기반 에너지 기술의 양산 인프라 설계 방향을 공개했다고 11일 밝혔다.

아이엘은 최근 국내 최초로 휴머노이드 로봇을 실제 제조 현장에 투입하며 산업 현장 기반 운용 데이터를 축적하고 있으며, 로봇 연속 작업 수행과 안정적인 가동 환경 확보를 위한 핵심 요소로 차세대 에너지 안전 기술 고도화를 병행 추진하고 있다.

생산라인 예상 조감도 (사진=아이엘)

이번 전시회에서 아이엘은 자체 특허 기술인 '인시츄 보호층 형성 공법'을 기반으로 리튬메탈 음극시트의 산업 적용 및 양산을 위한 생산 인프라 설계 방향을 공개하고, 이를 구현하기 위한 글로벌 소재·공정·장비 기업들과 협력 논의를 진행했다.

특히 휴머노이드 로봇과 같은 고출력·장시간 운용 시스템에서는 배터리 수명과 안전성을 저해하는 덴드라이트 현상 제어가 핵심 과제로 꼽힌다.

아이엘은 이를 해결하기 위해 ▲고순도 리튬 소재 및 반응 가스 공급망 확보 ▲진공 이격 및 가스 반응 유닛이 통합된 전용 롤투롤 공정 기술 ▲나노미터 단위 보호층 균일도를 실시간 분석하는 정밀 검사 체계 구축 등 재료·공정·검사 전 영역을 아우르는 통합 기술 체계를 단계적으로 구축하고 있다.

회사 관계자는 "휴머노이드 로봇이 산업 현장에 대량 확대되기 위해서는 장시간 운용이 가능한 에너지 안정성 확보가 필수적"이라며 "아이엘은 로봇 운용 과정에서 축적되는 데이터 기반 기술과 차세대 에너지 핵심 소재 기술을 결합해 실제 산업 현장에서 안정적으로 확장 가능한 미래모빌리티 운영 구조를 구축하고 있다"고 밝혔다.

한편 아이엘은 이번 인터배터리 2026 참가를 통해 확보한 협력 네트워크를 기반으로 휴머노이드 로봇을 포함한 차세대 모빌리티 분야에서 요구되는 고안정성 에너지 솔루션 적용 범위를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.