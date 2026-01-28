아이엘, 맥서브와 로봇 시설관리 플랫폼 구축

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 종합 시설관리 전문기업 맥서브와 로봇 기반 스마트 시설관리 솔루션 도입을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약은 맥서브 전국 단위 시설관리 인프라와 아이엘 휴머노이드·자율로봇 및 운영 소프트웨어 기술을 결합해 차세대 지능형 시설관리 표준 모델을 공동 구축하는 것을 목표한다.

양사는 ▲시설 순찰·점검 ▲야간 보안 보조 ▲안전 모니터링 ▲이상 감지 및 대응 ▲단순 반복 업무 자동화 등을 수행하는 로봇 시스템을 단계적으로 도입할 계획이다.

송성근 아이엘 의장(왼쪽)과 최영근 맥서브 전략총괄 대표(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=아이엘)

아이엘 피지컬 AI 기반 로봇 플랫폼은 맥서브가 운영 중인 실제 사업장에 적용돼 현장 데이터 기반으로 고도화되며 운영 효율과 안전성을 동시에 높이는 역할을 하게 된다.

맥서브는 1974년 창립한 시설관리 기업이다. 전국 800여개 사업장과 1만5천명의 전문 인력을 기반으로 대기업 사옥 및 생산시설·대형상업시설·데이터센터 등 고난이도 시설을 관리하고 있다.

아이엘은 로봇 하드웨어부터 운영 소프트웨어, 현장 데이터로 이어지는 구조적 사업모델을 실제 산업 현장에 구현함으로써 상용화 기반을 강화한다는 계획이다.

양사는 1단계 시범 사업장 구축, 2단계 전국 사업장 확대, 3단계 스마트 비즈니스 통합 플랫폼 공동개발을 추진할 계획이다. 국내를 넘어 글로벌 스마트 시설관리 시장 진출까지 함께 모색한다는 방침이다.

송성근 아이엘 의장은 "로봇 기반 운영 서비스를 통해 24시간 무중단 운영이 가능하고 인건비·퇴직금 부담이 없는 구조로 기업이 채용·인력 파견에 소요되던 비용을 획기적으로 절감할 수 있는 구독형 수익 모델을 구축하겠다"라고 말했다.