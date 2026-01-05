아이엘, 휴머노이드 '아이엘봇 Y1' 양산형 모델 공개

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 중국 애지봇과 협력한 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 Y1' 양산형 모델을 공개했다고 5일 밝혔다.

아이엘봇 Y1은 신장 131cm, 무게 39kg의 휴머노이드 로봇이다. 경량화 설계를 통해 실내 상업 공간과 연구·교육 현장에 최적화됐다.

아이엘 휴머노이드 로봇 '아이엘봇 Y1' (사진=아이엘)

전신 30자유도 관절 구조를 적용해 사람과 유사한 움직임을 구현했다. 관절 모터는 최대 120N·m 토크를 지원해 안정적인 보행과 정밀 작업이 가능하다.

3D 라이다와 RGB-D 카메라 등 센서 시스템을 탑재했다. 전·후면 카메라를 통해 사각지대 없는 시야를 확보했다. 1회 충전 시 약 4시간 연속 구동이 가능하다.

또 터치 센서, 인터랙티브 스크린, 음성 인터페이스를 지원하고, Wi-Fi·블루투스·4G/5G 통신을 기본 탑재해 원격 제어와 데이터 전송 효율을 높였다.

아이엘 관계자는 "양산 중심 전략을 바탕으로 휴머노이드 로봇의 상용화와 수익 모델을 동시에 현실화해 국내 휴머노이드 로봇 대량생산 시대를 선도하겠다"고 말했다.