아이엘-솔트룩스, 피지컬 AI 데이터 확보 협력

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 국내 인공지능(AI) 기업 솔트룩스와 함께 휴머노이드 및 지능형 로봇을 중심으로 한 피지컬 AI 데이터 주도권 확보를 위한 전략적 협력(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 협력은 피지컬 AI 경쟁의 핵심인 '실환경 데이터'를 선점·통제하기 위한 전략적 파트너십이다. 로봇 플랫폼과 파운데이션 AI를 유기적으로 결합해 해외 빅테크 의존 없이 국내 주도 피지컬 AI 생태계 구축을 본격화한다는 전략이다.

아이엘은 휴머노이드 및 지능형 로봇 플랫폼 전반의 하드웨어·소프트웨어 개발과 실제 현장 운용을 담당한다. 로봇 행동, 센서, 환경 상호작용 과정에서 발생하는 데이터를 확보하고 고품질 실환경 데이터를 지속적으로 축적해 나갈 계획이다.

송성근 아이엘 의장(왼쪽)과 이경일 솔트룩스 대표(오른쪽)가 업무협약식을 진행하고 있다. (사진=아이엘)

솔트룩스는 아이엘의 휴머노이드 로봇 플랫폼을 통해 생성되는 데이터를 기반으로 피지컬 AI 파운데이션 모델 개발과 대규모 학습·고도화 연구를 담당한다. 멀티모달 기반의 추론·행동 모델을 고도화해 차세대 지능형 로봇 AI 구현을 목표로 한다.

로봇 대수 증가부터 데이터 축적, AI 성능 고도화, 플랫폼 가치상승으로 이어지는 선순환 구조를 설계했다. 단발성 실증이나 프로젝트 협업을 넘어, 장기적인 네트워크 효과를 내재한 플랫폼형 협력 모델이라는 평가다.

양사는 제조·물류·도시 인프라·공공 영역을 중심으로 피지컬 AI 적용 범위를 확대하고 산업별 맞춤형 패키지 솔루션 개발 및 글로벌 시장 진출을 추진한다. 피지컬 AI 데이터 거버넌스 체계를 구축해 데이터 활용과 확장 과정에서 주도권을 확보한다는 방침이다.

아이엘 관계자는 "이번 협력을 통해 피지컬 AI 데이터가 생성되는 현장을 장악하고, 솔트룩스는 그 데이터를 학습해 진화하는 두뇌를 구축함으로써 글로벌 경쟁력을 갖춘 피지컬 AI 플랫폼 기업으로 도약할 것"이라고 말했다.

솔트룩스 관계자는 "피지컬 AI는 파운데이션 모델의 다음 진화 단계"라며 "아이엘의 휴머노이드 로봇 플랫폼에서 생성되는 고품질 실데이터는 글로벌 경쟁력을 갖춘 피지컬 AI 모델을 만드는 핵심 자산이 될 것"이라고 말했다.