아이엘, 송성근 의장 6회차 전환사채 콜옵션 행사

아이엘은 최대주주 송성근 의장이 회사가 발행한 제6회차 전환사채에 대해 총 18억5천450만원 규모 콜옵션을 행사했다고 8일 공시를 통해 밝혔다.

해당 전환사채는 오는 3월 11일 매수할 예정이다.

이번 콜옵션 행사는 전환사채 전환에 따른 잠재적 주식 희석 및 오버행 우려를 선제적으로 관리하고 최대주주 책임경영 의지를 명확히 하기 위한 조치다.

송 의장은 2019년 12월 코스닥 상장 이후 2020년 전환권 행사 및 장내·시간외 매수를 통해 총 115만 주를 매입한 바 있다.

아이엘 관계자는 "안정적인 지배구조를 기반으로 중장기 성장 전략을 차질 없이 추진해 나가겠다"며 "향후 사업 성과의 실질적 가시화를 통해 기업가치 제고에 집중하며 주주 신뢰에 성과로 보답해 나갈 계획"이라고 말했다.

