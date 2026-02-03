아이엘, 휴머노이드 로봇 'H1' 양산형 공개

풀스택 미래모빌리티 플랫폼 기업 아이엘은 중국 로봇업체 애지봇과 협력한 차세대 휴머노이드 로봇 'H1' 양산형 모델을 공개하며, 휴머노이드 로봇 산업 현장 적용을 본격화 한다고 3일 밝혔다.

H1은 신장 약 180cm, 무게 47kg 풀사이즈 휴머노이드 로봇이다. 기존 산업·물류·시설 현장에서 사용중인 각종 도구와 설비를 별도 개조 없이 그대로 활용할 수 있어, 실제 현장 투입에 필요한 적용성과 확장성을 동시에 확보했다.

아이엘봇 H1 (사진=아이엘)

H1은 각 관절에 고출력 모터를 적용해 최대 360N·m의 토크를 발휘하며, 무거운 물체를 안정적으로 취급하는 것은 물론 반복적이거나 고난이도의 작업 환경에서도 일관된 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 설계됐다.

고도화된 자세·균형 제어 알고리즘을 적용해 초속 3.3m 이동속도 에서도 외부 충격과 지면 변화에 흔들림 없는 안정적인 보행이 가능하다. 계단과 경사로, 불규칙 한 지형 등 바퀴형 로봇의 접근이 제한적인 환경에서도 사람과 유사한 이동성을 구현했다.

머리 부분에 탑재된 3D 라이다와 심도 카메라를 통해 주변 환경을 360도로 실시간 인식하고, 이를 기반으로 정밀한 공간 맵핑과 장애물 회피, 자율 경로 생성을 수행한다. 복잡한 실내·외 환경에서도 안정적인 이동과 작업 수행이 가능하다.

15Ah 대용량 배터리와 교체형 배터리 구조를 적용해 장시간 연속 운용과 빠른 교대가 가능하며, Wi-Fi 6, 블루투스 5.0, 4G/5G 통신을 기본 지원해 원격 제어와 실시간 데이터 전송 환경에서도 안정적인 운용을 지원한다.

아이엘은 아이엘로보틱스, 맥서브, 솔트룩스, 네온테크와의 협력을 통해 로봇 하드웨어 인프라 구축을 시작으로 소프트웨어 운영, 현장 데이터 수집·분석까지 아우르는 '피지컬 AI 플랫폼' 구축을 본격화하고 있다.

이를 통해 단일 로봇 공급을 넘어 설비 구축-운영-데이터 기반 고도화로 이어지는 '원스톱 통합 솔루션' 체계를 구축하고, 고객사의 자동화 도입 부담을 구조적으로 낮추는 한편 지속적인 운영 효율 개선을 지원할 계획이다.

아이엘 관계자는 "H1은 산업 현장에 즉시 투입 가능한 양산형 휴머노이드 로봇"이라며 "글로벌 협력을 통해 검증된 하드웨어 경쟁력과 아이엘의 플랫폼 역량을 결합해 국내 휴머노이드 로봇 시장의 실질적인 상용화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.