TCL, 태블릿 '넥스트페이퍼 11 플러스' 출시

글로벌 가전 브랜드 TCL이 독자 디스플레이 기술 '넥스트페이퍼'를 적용한 태블릿 '넥스트페이퍼 11 플러스'를 선보였다고 11일 밝혔다.

넥스트페이퍼 11 플러스는 11.5인치 2.2K 해상도 디스플레이를 탑재한 태블릿이다. 종이에 가까운 화면 질감과 고주사율 디스플레이를 결합해 텍스트 가독성과 화면 전환의 부드러움을 동시에 구현했다.

TCL 넥스트페이퍼 11 플러스 (사진=TCL)

최신 기술인 '넥스트페이퍼 4.0'을 적용했다. 해당 기술은 하드웨어와 소프트웨어를 동시에 개선해 화면 선명도와 눈 편안함을 함께 강화한 것이 특징이다.

넥스트페이퍼 4.0은 블루라이트 정화 기술을 통해 자연광에 가까운 빛을 구현하고, 디스플레이 식각 공정에 '나노-매트릭스 리소그래피' 기술을 적용해 화면 선명도를 높였다. 작은 글씨가 많은 문서나 웹페이지도 보다 또렷하게 확인할 수 있다.

또한 AI 기반 '스마트 눈 편안함 모드'를 적용해 독서, 학습, 영상 시청 등 8가지 사용 환경에 맞춰 밝기와 색온도 등을 자동으로 조정한다. 해당 기술은 글로벌 인증기관 티유브이 라인란드, SGS, 아이세이프 등으로부터 인증을 받았다.

이 제품은 AI 기반 텍스트 요약과 번역 기능을 지원해 문서 작업과 회의 활용도를 높였으며, 8천mAh 배터리를 탑재해 장시간 사용 환경도 지원한다.