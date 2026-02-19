TCL, 12월 글로벌 TV 출하 1위…삼성 제쳤다

TCL이 지난해 12월 글로벌 TV 출하량에서 삼성전자를 제치고 1위에 올랐다. 연말 성수기 출하 확대와 지역별 수요 증가가 맞물리며 월간 기준 점유율 선두를 차지했다는 분석이다.

19일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 TCL은 2025년 12월 글로벌 TV 출하 점유율 16%를 기록하며 삼성(13%)을 앞섰다. 같은 기간 전체 TV 출하량은 전년 동월 대비 1.6% 증가했다.

TCL의 출하량은 전년 대비 10% 증가했다. 아시아태평양(APAC), 중국, 중동·아프리카(MEA) 지역에서 큰 폭의 성장을 기록해 북미와 서유럽에서의 소폭 감소를 상쇄한 것으로 나타났다.

TCL과 삼성의 월간 TV 출하량 점유율 추이 (사진=카운터포인트리서치)

밥 오브라이언 카운터포인트 디렉터는 "TCL은 지속적인 성장세를 보이는 반면 삼성은 정체된 흐름을 보이고 있다"며 "TCL이 소니와 협력해 프리미엄 시장에서 입지를 강화한다면 향후 삼성에 더 큰 경쟁 위협이 될 수 있다"고 설명했다.

삼성전자는 작년 1월부터 11월까지 11개월 연속 선두를 유지했지만 12월 들어 1위 자리를 내줬다. 삼성의 12월 출하량은 전년 대비 8% 증가했으나, 시장 점유율은 전월 대비 4%포인트 하락했다.

지역별로는 북미와 남미에서 성장세를 보였지만 서유럽과 중동·아프리카에서는 감소폭이 더 컸다. 다만 작년 4분기 전체 기준으로는 삼성 출하량이 전년 동기 대비 2% 증가해 TCL을 앞선 것으로 집계됐다.

한편 하이센스는 12월 글로벌 출하 점유율 3위를 기록했으나 출하량은 전년 대비 23% 감소했다. 중국 시장에서는 1위를 유지했지만 시장 자체가 전년 대비 18% 줄어든 침체 상황을 극복하지는 못했다.

임수정 카운터포인트 연구위원은 "12월 TCL의 점유율 확대는 연말 계절성과 지역별 수요 시점이 복합적으로 작용한 결과로 보인다"며 "삼성은 2025년 4분기 글로벌 TV 시장에서 여전히 선두 지위를 유지했다"고 말했다.