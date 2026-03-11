불안한 주식시장...월부, 2월 주식 교육 수강생 4.2배↑

재테크 플랫폼 월급쟁이부자들이 지난달 주식 관련 교육 콘텐츠 수강 인원이 크게 늘었다고 11일 밝혔다.

월급쟁이부자들에 따르면 2026년 2월 주식 카테고리 교육 수강 인원은 전월 대비 4.2배 증가했다. 회사는 최근 대내외 불확실성이 커지면서 개인 투자자들이 명확한 투자 기준을 세우려는 수요가 반영된 결과라고 설명했다.

월급쟁이부자들은 그동안 개인 투자자가 자신만의 판단 기준을 정립할 수 있도록 주식 투자 방향을 제시하는 다양한 커리큘럼을 선보이며 교육 포트폴리오를 확대해왔다고 밝혔다.

(사진=월급쟁이부자들)

커뮤니티 내 주식 관련 콘텐츠 소비도 늘었다. 회사에 따르면 2026년 2월 커뮤니티 서비스의 주식 분야 전문가 칼럼 발행량은 전년 동기 대비 21% 이상 증가했고, 사용자 트래픽(PV)은 71% 넘게 늘었다.

월급쟁이부자들은 커뮤니티를 통해 주식, 부업 등 재테크 분야 전문 필진이 작성한 칼럼, 피드, 시리즈 형태의 콘텐츠를 제공하고 있다. 특히 개인화 전략과 트렌드를 다루는 전문가 인사이트 섹션이 이용자 관심을 끌고 있다고 설명했다.

이정환 월급쟁이부자들 대표는 “다각화된 교육 콘텐츠 라인업을 제공해 온 결과가 시장 흐름과 맞물려 성과로 이어졌다”며 “이용자들이 보다 다양한 방식으로 자산 형성을 이어갈 수 있도록 솔루션 고도화에 힘쓰겠다”고 말했다.