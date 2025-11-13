직장인을 위한 실전 재테크 플랫폼 월급쟁이부자들(대표 이정환)이 인턴·신입 채용을 위한 ‘2025 캠퍼스 리크루팅’을 진행한다고 13일 밝혔다.

월급쟁이부자들 캠퍼스 리크루팅 전담팀(TF)은 이달 26일 고려대학교를 시작으로 다음 달 3일 연세대학교, 4일 서강대학교를 순차 방문할 예정이다.

월급쟁이부자들은 IT 전환 가속화의 일환으로 이번 캠퍼스 리크루팅 프로그램을 기획했다. 채용 접점을 확대해 플랫폼 역량 강화를 이끌 디지털 네이티브 인재를 적극 확보하겠다는 방침이다.

월급쟁이부자들, 고려대·연세대·서강대서 캠퍼스 리크루팅 진행

모집분야는 개발자, 프로덕트매니저 등 테크 부문부터 콘텐츠마케터, 강의기획PM, 지원부서(전략·HR·재무·CX 등)까지 다양하다. 자격조건은 졸업 예정자 혹은 입사 후 풀타임 근무 가능한 자로, 실무과제와 대면 인터뷰를 통해 최종 합격자를 선발한다. 참여방법은 QR코드를 통한 사전신청과 당일 현장신청 모두 가능하다.

세부 프로그램은 동문 선배의 커리어 인사이트, HR 담당자가 알려주는 취업 꿀팁 등 1:1 커리어 컨설팅과 회사소개, Q&A 세션으로 구성됐다. 참여 시 서류지원 가산점 부여, 현장지원 시 이력서 제출 생략, 대면 인터뷰를 1회만 진행하는 패스트트랙 전형 등 파격적인 혜택도 제공된다.

이번 캠퍼스 리크루팅은 스타트업 취업을 희망하는 청년층에게 안정적인 커리어 진입 기회가 될 전망이다. 월급쟁이부자들은 창립 이후 꾸준히 흑자 경영을 이어가는 고성장 스타트업으로 지속가능한 성장환경을 갖췄으며, 업계 최고 수준의 인재밀도를 유지하고 있다.

이정환 월급쟁이부자들 대표는 “견고한 성장 기반을 다진 스타트업으로서 미래 인재 확보에 보다 적극 나서기 위해 이번 리크루팅 프로그램을 마련했다”며 “끊임없이 성장하며 변화를 이끌고자 하는 잠재력을 갖춘 인재들의 많은 참여를 기대한다”고 말했다.