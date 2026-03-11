스타벅스, 임직원 석·박사 학위 지원…글로벌 최초

스타벅스 코리아가 한양사이버대학교와 협력해 임직원의 석·박사 학위 취득 지원에 나선다. 회사 측은 전 세계 스타벅스 가운데 임직원에게 석·박사 과정까지 학위 취득을 지원하는 사례는 한국이 유일하다고 설명했다.

11일 회사에 따르면 해당 프로그램은 스타벅스가 운영 중인 SCAP(Starbucks College Achievement Plan)의 일환이다. 스타벅스 코리아는 2016년 2학기부터 한양사이버대학교와 학술 교류 협력 협약을 맺고, 학사 학위가 없는 임직원을 대상으로 4년제 학사 학위 취득을 지원해왔다. 지난해부터는 지원 범위를 석·박사 과정까지 넓혔다.

회사에 따르면 석·박사 학위가 없는 스타벅스 임직원은 한양사이버대학교 관련 과정에 지원할 수 있으며 등록금 감면 혜택을 받을 수 있다. 2026학년도 1학기에는 스타벅스 천안백석점 이수진 점장이 한양사이버대학교 상담심리학과 석사 과정에 신입학했다. 이 점장은 2022년 같은 대학 상담심리학과 학사 과정에 편입해 졸업한 뒤 학업을 이어가고 있다.

(사진=스타벅스코리아)

학사 과정 지원 규모도 커졌다. 스타벅스는 최초 73명으로 시작한 프로그램이 2026년 1학기 신규 입학생을 포함해 누적 참여 임직원 2000여 명 규모로 확대됐고, 졸업생은 596명이라고 밝혔다.

현재 스타벅스 임직원이 선택할 수 있는 전공은 학사 37개, 석사 9개다. 영어학과, 호텔외식경영학과, 상담심리학과, 일본어학과, 마케팅학과, 사회복지학과 등 다양한 분야가 포함됐다.

이 제도는 졸업 후 재직 의무가 없는 점도 특징이다. 학사 과정의 경우 입학 첫 학기에는 학자금 전액을 지원하고, 2학기부터는 평균 B학점 이상 취득 시 장학금을 통해 학비 전액을 지원한다. 수업과 시험은 모두 온라인으로 진행된다.

장수아 스타벅스 인사담당은 “임직원 각자가 자신의 가능성을 확장할 수 있도록 실질적인 교육 환경을 제공하는 것이 SCAP 프로그램의 취지”라며 “앞으로도 임직원들이 회사 안에서 커리어와 꿈을 함께 키워갈 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 말했다.