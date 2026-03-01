한화, 중동 현지 인력 안전 총력…김승연 "필요한 모든 조치" 지시

미국·이스라엘의 이란 공습과 이란의 역내 반격이 이어지자 한화그룹이 중동 지역 근무 임직원과 출장자, 동반 가족의 안전 확보에 총력을 기울이고 있다.

1일 한화그룹은 중동 지역에서 근무하는 임직원들과 출장자와 가족들의 안전 확보를 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔다.

한화그룹은 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트 등에서 방산·금융·기계 분야 수출 및 현지 사업을 진행 중이며, 이라크에서는 비스마야 신도시 건설 사업에 참여하고 있다. 현재 현지에 체류 중인 임직원은 123명이며, 가족을 포함하면 총 172명이다. 한화그룹은 임직원과 가족의 안전 확보에 만전을 기하고 있다고 밝혔다.

이라크 비스마야 신도시 건설 현장 (사진=한화)

김승연 한화그룹 회장은 “중동 현지 임직원들은 무엇보다 안전을 최우선으로 하고, 회사는 철저한 안전 확보를 위해 필요한 모든 조치를 하라”고 당부했다.

한화그룹은 계열사별로 현지와 실시간 소통 체계를 구축하고, 임직원과 가족의 이동 상황 및 안전 여부를 지속 점검하고 있다. 또 현지 공관과 한인회와도 소통하며 교민을 포함한 현지 한인 안전 확보에도 협조하고 있다.