트럼프 "하메네이 사망"...미·이스라엘, 이란 대규모 공습

미국과 이스라엘이 이란을 향한 공습을 개시한 가운데, 도널드 트럼프 대통령이 이란 최고 지도자 하메네이가 사망했다고 밝혔다.

CNBC에 따르면 지난 토요일 미국과 이스라엘은 이란 본토에 전격적인 대규모 공습을 감행했다. 이란 현지 언론은 이번 공격으로 최소 200명 이상의 사망자가 발생했다고 보도하며 긴박한 상황을 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 공습 직후 공개한 영상 메시지를 통해 “우리의 목표는 매우 악랄하고 끔찍한 이란 정권의 임박한 위협으로부터 미국 국민을 보호하는 것”이라며 작전 배경을 밝혔다.

이스라엘이 이란에 대한 공격을 공식화한 가운데 이란 수도 테헤란에 28일 연기가 치솟고 있다. 2026.2.28 ⓒ 로이터=뉴스1

그는 이스라엘 측의 주장을 인용해 이란 최고 지도자 알리 하메네이가 이번 공습으로 사망했음을 시사했다. 그는 자신의 SNS 플랫폼 ‘트루스 소셜(Truth Social)’ 게시물에 “역사상 가장 악랄한 인물 중 하나인 하메네이가 죽었다”고 직접 언급하며 작전의 성과를 강조했다.

이란은 최고 지도자의 사망 보도에 대해 아직 공식 확인을 하지 않고 있다. 외신들 역시 하메네이의 정확한 상태를 자체적으로 확인하지 못한 상태다.

공습 직후 이란은 즉각적인 반격에 나섰다. 예루살렘을 포함한 중동 내 주요 도시들에 이란의 미사일 공격이 이어졌으며, 해당 지역 곳곳에서 강력한 폭발음이 관측되는 등 전면전의 위기가 고조되고 있다.

이번 군사 행동은 이란이 핵 프로그램을 축소하라는 미국의 최종 요구를 거부한 직후 단행되었다. 외교적 협상이 결렬됨에 따라 미국과 이스라엘이 군사적 타격이라는 초강수를 선택한 것으로 풀이된다.