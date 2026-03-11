SSG닷컴, '미쉐린 1스타' 김도윤 쉐프와 나물 반찬 간편식 2종 출시

SSG닷컴은 미쉐린 가이드 1스타 레스토랑 윤서울의 김도윤 셰프와 협업한 나물 반찬 간편식 2종을 판매한다고 11일 밝혔다.

이번 신제품은 최근 건강 관리와 식단에 관심이 높은 소비자들을 겨냥해 기획됐다. '나물모둠'과 '나물한상' 2종으로 구성됐으며, 김도윤 셰프만의 조리법을 바탕으로 국내산 나물을 사용했다.

나물모둠은 ▲제주산 유채나물 ▲고사리 ▲취나물 ▲표고버섯을 담아 봄나물의 제철 식감을 구현했다. 나물한상은 ▲국내산 무나물 ▲애호박고지 ▲무시래기 ▲피마자 볶음 등 손질이 번거로운 전통 나물 반찬을 한 번에 맛볼 수 있도록 구성했다.

(사진=SSG닷컴)

두 상품은 120g 소포장으로 출시됐다. 영하에서 급속 냉동해 최대 1년까지 보관 가능하며, 별도의 조리 없이 전자레인지로 데우기만 하면 된다. 가격은 각 5980원이다.

SSG닷컴 관계자는 "손질이 번거로운 나물을 가정에서 원물 그대로 즐길 수 있도록 품질에 공을 들였다"며 "유명 셰프와의 협업을 통해 차별화된 프리미엄 간편식 라인업을 지속 확대하겠다"고 말했다.