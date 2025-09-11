SSG닷컴, 이탈리안 레스토랑 ‘그리또’ 간편식 6종 선봬

SSG닷컴은 이탈리안 레스토랑 ‘그로또’의 간편식 6종을 선보인다고 11일 밝혔다.

그리또는 2011년 수원 영통에서 시작한 지역 파스타 맛집이다. SSG닷컴은 단독상품으로 ▲멕시코 크림 파스타·리조또 ▲해산물 토마토 파스타·리조또 ▲생크림 새우 파스타·리조또를 출시한다. 가격은 6종 신상품 모두 9천980원이다. SSG닷컴은 그로또의 입점을 기념해 오는 17일까지 2개 이상 구매 시 20% 할인 행사를 진행한다.

멕시코 크림 파스타·리조또는 크림소스에 레드오일을 섞었으며, 해산물 토마토 파스타·리조또는 수제 토마토 소스와 다양한 해산물이 어우러진 것이 특징이다. 생크림 새우 파스타·리조또는 생크림 소스에 새우와 마늘을 넣었다.

(사진=SSG닷컴)

이난영 SSG닷컴 상품개발파트장은 “전국 유명 맛집의 간편식을 더 많은 고객에게 선보이겠다”고 말했다.