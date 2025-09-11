SSG닷컴, 이탈리안 레스토랑 ‘그리또’ 간편식 6종 선봬

SSG닷컴은 이탈리안 레스토랑 ‘그로또’의 간편식 6종을 선보인다고 11일 밝혔다.
그리또는 2011년 수원 영통에서 시작한 지역 파스타 맛집이다. SSG닷컴은 단독상품으로 ▲멕시코 크림 파스타·리조또 ▲해산물 토마토 파스타·리조또 ▲생크림 새우 파스타·리조또를 출시한다. 가격은 6종 신상품 모두 9천980원이다. SSG닷컴은 그로또의 입점을 기념해 오는 17일까지 2개 이상 구매 시 20% 할인 행사를 진행한다.
멕시코 크림 파스타·리조또는 크림소스에 레드오일을 섞었으며, 해산물 토마토 파스타·리조또는 수제 토마토 소스와 다양한 해산물이 어우러진 것이 특징이다. 생크림 새우 파스타·리조또는 생크림 소스에 새우와 마늘을 넣었다.
이난영 SSG닷컴 상품개발파트장은 “전국 유명 맛집의 간편식을 더 많은 고객에게 선보이겠다”고 말했다.
