토스뱅크서 엔화 50% 싸다고?…"내부 점검 오류"

토스뱅크서 일본 엔화 값이 현 시세와 맞지 않게 50% 가량 떨어진 채 표기돼 금융소비자가 혼란을 겪었다.
토스뱅크에 따르면 10일 오후 7시 29분부터 7분간 엔화 표시서 문제가 생겼다.
현재 원·엔 환율은 933원 수준인데 문제가 된 시간 동안은 472.08원으로 시세보다 50% 가량 싸게 표시된 것이다.
이를 파악한 토스뱅크는 체크카드를 통한 국내 및 해외 결제를 일시 중단하기도 했다.
관련기사
- 코빗, NXC로부터 239억원 상당 가상자산 대여2026.03.10
- 신한은행, K-뷰티에 힘 싣는다…생산적 금융 지원 강화2026.03.10
- 소액+혜택 두 마리 토끼잡은 카뱅 '한달적금' 1400만 계좌 개설돼2026.03.10
- KB국민카드, 벚꽃시즌 일본 관광객 대상 최대 15% 할인 제공2026.03.10
토스뱅크는 이번 오류에 대해 "내부 점검 중 엔화 환율 표기가 원활하게 이뤄지지 않았다"고 해명했다.
하지만 일본에 나간 여행자라면 갑작스럽게 결제가 이뤄지지 않은 것이기 때문에, 보상책이 마련돼야 할 것으로 보인다.