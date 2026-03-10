소액+혜택 두 마리 토끼잡은 카뱅 '한달적금' 1400만 계좌 개설돼

출시 2년 5개월 만

손희연 기자

카카오뱅크 '한달적금'이 출시 2년 5개월 만에 누적 계좌 개설 수 1400만 좌를 돌파했다고 10일 밝혔다.

한달적금은 2023년 10월 첫 선을 보였으며,100원부터 3만원까지 매일 소액을 저축할 수 있는 단기 적금 상품이다. 

31일이라는 짧은 만기로 끝까지 적금을 유지하기 쉽고, 납입할 때마다 ‘춘식이’ 캐릭터가 31층 건물을 한 층씩 오르는 시각적 즐거움을 더해 고객들에게 큰 호응을 얻었다.

카카오뱅크 '한달적금' 추이.(자료=카카오뱅크)

한달적금은 출시 약 7개월 만에 500만 좌, 1년 5개월 만에 1000만 좌를 달성했으며, 이달 초 1400만 좌를 넘어서는 등 꾸준한 성장세를 이어가고 있다.

상품을 이용하는 고객 저변도 확대됐다. 출시 초기에는 30대 이하 젊은 층의 비중이 높았으나, 현재는 40대(31%)와 50대 이상(32%) 고객이 전체의 63%를 차지하며 중장년층까지 아우르는 상품으로 자리 잡았다. 성별로는 여성 고객이 72%로 높은 참여율을 보였다.

또 카카오뱅크는 한달적금을 삼성전자·LG전자·하나증권·배스킨라빈스·G마켓 등 다양한 기업과 연계한 ‘파트너적금’으로도 선보여 고객들에게 추가적인 혜택을 제공하고 있다.

카카오뱅크는 "앞으로도 카카오뱅크만의 차별화된 상품과 서비스를 통해 큰 혜택과 편의를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

