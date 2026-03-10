"가상자산 거래소 대주주 지분 34%까지 허용"

민주당 통합안…당정협의회 승인 후 디지털자산기본법 발의 계획

금융입력 :2026/03/10 11:44    수정: 2026/03/10 13:37

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

더불어민주당이 디지털자산기본법에 가상자산 거래소의 대주주가 지분을 34%까지만 보유할 수 있게 하는 방안을 담는 것으로 가닥을 잡았다.

10일 민주당 디지털자산 태스크포스(TF) 소속 의원실에 따르면, TF는 금융위원회와 이 같은 내용을 포함한 디지털자산기본법 통합안을 합의했다. 

당정협의회가 최종 승인을 하는 대로 이정문 TF 위원장이 대표 발의할 계획이다.

가상자산 거래소 이미지(사진=챗gpt 생성)

기존 가상자산 거래소 라이선스를 받은 곳에서는 대주주 지분 제한을 20%로 하고, 신규 가상자산 거래소는 34%로 대주주 지분 제한을 할 것으로 간주됐었는데, 이번 협의한은 신규·기존 구분없이 모든 가상자산 거래소에 대해 '일괄' 적으로 34% 지분 제한을 하겠다는 것이 골자다.

TF는 34%라는 수치는 상법상 주주총회 의결 거부권이 가능한 33.4% 기준을 고려한 것으로 추정된다.

또 TF는 은행 중심(50%+1) 컨소시엄만이 원화 스테이블코인을 발행할 수 있다는 내용도 디지털자산기본법에 담을 예정이다.

현재 미국-이란 사태가있는 만큼 디지털자산기본법을 논의하는 당정협의회가 언제 열릴지는 미지수다. TF는 최대한 3월 내 추진하는 것을 목표로 하고 있으나, 4월까지도 연기될 수 있다고 보고 있다.

관련기사

TF는 가상자산 거래소 대주주 지분제한, 은행 중심 원화 스테이블컨소시엄 구성안을 수용하는 대신 가상자산 상품 다양화 등 산업 활성화를 위한 다른 카드를 제시하고 있는 것으로 알려졌다.

TF 소속 의원실 관계자는 “두 쟁점안을 TF가 수용하는 대신 가상자산 사업자들이 할 수 있는 영역을 늘리는 방안으로 협의를 진행했다”며 “빠르게 업권법을 만드는 것이 더 중요하다고 판단했다”고 설명했다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 가상자산 디지털자산 가상자산거래소 거래소 업비트 두나무 빗썸 코인원 민주당 더불어민주당 디지털자산기본법

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

정부 GPU 1만5천장 확보 사업 시동 건다

"자율주행 로봇 플랫폼 확장…휴머노이드까지 얹는다"

‘단종 앓이’가 쏘아올린 천만관객…‘왕사남’ 흥행비결 세 가지

SK하이닉스, 1c D램 'LPDDR6' 개발…하반기 공급 시작

ZDNet Power Center