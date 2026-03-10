KT, 31일 주총...박윤영 대표이사 선임 예정

KT가 오는 31일 주주총회를 열어 박윤영 사장 후보자를 대표이사로 선임한다. 박 후보가 지명한 사내이사 후보로는 박현진 밀리의서재 대표가 지목됐다.

KT는 이 같은 내용의 정기 주주총회 소집 공고를 10일 공시했다.

주총의 주요 안건은 대표이사와 사내이사, 사외이사, 감사 선임 건 등이다.

차기 대표이사는 이사회가 최종 의결한 박윤영 전 사장이 맡는다.

사내이사는 대표이사 후보자가 미리 선임하는 방식으로 후보자를 고르게 되는데, 박 후보자는 박현진 밀리의서재 대표를 사내이사 후보로 발탁했다.

박 대표는 KT 내에서 B2C 마케팅 부문에서 잔뼈가 굵은 인물이다. 자회사 대표를 맡기 전에는 커스터머부문 커스터머전략본부장을 지냈다.

신규 사외이사 후보는 4명이다. 윤종수 이사는 연임 후보에 이름을 올렸다. 미래기술 분야에는 김영한 숭실대 교수, 경영 분야에 권명숙 전 인텔코리아 대표, 회계 분야에 서진석 전 EY한영 대표가 이사회 이사후보추천위원회의 의결을 거쳤다.

사외이사에 대한 명칭을 독립이사로 변경하는 안건도 주총에서 다뤄질 예정이다.