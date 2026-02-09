KT 신임 사외이사 후보에 윤종수·김영한·권명숙

KT 이사후보추천위원회가 오는 3월 정기 주주총회에 추천할 신임 사외이사 후보로 ESG 분야에 윤종수 김앤장법률사무소 환경고문, 미래기술 분야에 김영한 숭실대 교수, 경영 분야에 권명숙 전 인텔코리아 대표를 추천하기로 했다.

김용헌 KT 이사회 의장은 9일 저녁 보도자료를 통해 “회계 분야는 공석으로 두고 내년 정기주주총회에서 정하기로 했다”며 “이추위는 앞으로도 사외이사 후보 선임 방식을 기존의 4명씩 교체하는 집중형 구조에서 보다 안정적인 분산형 교체 구조로 전환해 나가기로 했다”고 밝혔다.

이사회는 또 최근 국민연금공단과 회사 노동조합의 우려를 해소하기 위해 일부 조치를 시행키로 했다.

먼저 주요 보직자의 인사 등과 관련해 이사회 규정이 정관에 배치될 수 있다는 국민연금의 우려에 대해, 국민연금과의 협의를 통해 이사회 규정과 정관 개정을 추진키로 했다.

노동조합의 의견을 반영해 사외이사에 대한 평가제 도입과 이사회의 투명성 강화를 위한 제도적 방안을 마련할 예정이다.

대표이사 교체기의 경영 공백에 대한 일부 언론의 우려와 관련해 이사회는 현 경영진과 차기 대표이사 후보자 간 원만한 협의가 이루어지길 기대하고 그 협의 결과에 대해 적극적으로 협력할 의사를 전했다.

이밖에 모 사외이사에 대한 컴플라이언스 위원회의 권고사항과 관련하해 제3의 독립적인 기관에 의뢰하고 이사회 차원의 공정하고 객관적인 조사를 실시할 방침이다.