"사외이사 전원 사퇴해야”...KT 노조, 행동 예고

KT노동조합이 회사 이사회를 향해 칼날을 세웠다. 노조는 5일 성명을 내고 “이사회 운영방식을 전면 개선하고 현 이사진은 전원 사퇴하라”면서 논란이 해결되지 않는 사외이사들을 향해 비판 수위를 높였다.

노조는 특히 “KT의 지속가능한 성장과 장기적인 가치를 위해 단 한 순간도 책임을 회피하지 않고 이를 위해 결연하게 ‘행동’할 것”이라고 했다.

KT 이사회는 대표이사의 임원 인사 권한에 개입하는 규정을 만든 것을 비롯해 특정 이사가 회사에 특정 업체에 투자 독려 등의 논란에 빠져있다.

노조는 이에 대해 “경영 안정화를 위해 이사회의 결자해지를 촉구한 바 있다”면서 “이사회가 회사 경영에 관여하는 의사결정 기구 역할보다 사익 추구에만 몰두하는 부적절한 모습을 보였기 때문이다”고 지적했다.

이어, “노조와 조합원의 준엄한 목소리에도 이사회는 달라진 게 없다”며 “이사회도 평가받는 제도를 도입해야 한다”고 요구했다.

노조는 또 “이사회 당연해임 규정을 명문화하고 셀프 연임을 차단하기 위해 노동조합을 포함한 특별위원회 추천을 통해 사외이사가 선임되도록 제도를 정비해야 한다”고 주장했다.

그러면서 “경영공백 없는 대표 선임, 교체 절차를 만들고 임원인사와 조직개편 과정에서 대표 권한을 제한하는 이사회 규정을 개정해야 한다”며 “노조는 이사회 주관의 조직개편이 이뤄지면 노랑봉투법에 따라 이사회를 상대로 단체교섭을 유고하고 불응하면 단체행동에 돌입하겠다”고 강조했다.