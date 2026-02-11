KT노조 "사외이사들 여전히 책임 회피"...퇴진운동까지 예고

KT노동조합이 거듭 이사회에 경영 정상화를 요구하며 목소리를 높였다. 두 차례의 성명 발표로 1만1000 조합원의 입장을 밝혔으나, 이사회가 여전히 권한을 강화하고 책임을 회피하고 있다는 지적이다.

앞서 노조는 이사회가 혁신하지 못한다면 행동에 나서겠다는 뜻을 전했다.

노조는 11일 오후 성명에서 “대표이사 교체시에 경영공백 해소를 위한 제도적 장치를 즉각 도입하라”고 요구했다.

이들은 “현행 체제는 대표이사 교체 시 경영 전반이 마비되는 치명적인 구조적 결함을 가지고 있다”며 “경영공백을 최소화하기 위해 이사후보추천위원회에서 차기 대표이사 후보가 확정되는 즉시 임시주총을 소집해 선임 절차를 마무리하고, 즉각 대표 권한을 행사할 수 있도록 정관을 개정해야 한다”고 덧붙였다.

김용헌 이사회 의장이 언급한 ‘수시 소집’을 두고 “이같은 모호한 표현은 경영 마비와 현장의 혼란만 키운다”며 “대표이사와 내정자간 협력이라는 모호한 방식으로 메우겠다는 발상은 대기업의 지배구조를 안일하게 바라보는 태도에 불과하다”고 비판했다.

노조는 또 “현재 이사회는 사외이사 중심의 편중된 구조로 인해 현장의 목소리가 차단돼 있다”며 “사내이사 수를 4인 이하로 확대하고, 이사회 내 각종위원회에 참여하는 것을 통해 실질적 책임 경영 강화로 전환해야 한다”고 주문했다.

이어, “CEO 경영권을 찬탈하는 이사회 규정 개정에 찬성했던 사외이사를 연임시킨 결정은 이사회가 여전히 권한을 강화하고 책임을 회피하는 데만 급급하다는 점을 보여준다”고 꼬집었다.

노조는 “국민연금이 문제 삼은 ‘정관에 배치되는 이사회 규정 개정’에 찬성했던 사외이사가 다시 연임되는 상황을 더는 묵과할 수 없다”며 “노조는 도덕적 결함이 있는 사외이사가 KT의 미래를 좌우하는 상황을 결코 좌시하지 않을 것”이라고 밝혔다.

끝으로 “노조의 정당한 요구가 묵살된다면 주주총회 저지, 이사회 전원 퇴진 운동을 포함한 모든 가능한 법적조치 등 행동에 돌입할 것”이라고 강조했다.