삼성전자, 16조원 규모 자사주 소각

2026/03/10

삼성전자가 16조원 규모 자사주를 소각한다. 주주가치 제고 차원이다. 

삼성전자는 10일 공개한 2025년 사업보고서에서 자사주 소각 계획을 밝혔다. 2025년 말 기준 1억543만 주 자사주를 보유하고 있던 삼성전자는 올해 상반기 중 8700만 주를 소각한다. 10일 종가 기준 16조 원에 달하는 규모다.

삼성전자는 지난 2024년 11월 총 10조 원 규모 자사주 매입 계획을 발표한 바 있다. 2025년 2월에는 주주가치 제고를 위해 1차 매입한 3조 원 어치 자사주를 전량 소각했다. 

삼성전자는 성과 인센티브(OPI)를 0~50% 범위에서 10% 단위로 주식을 받을 수 있는 옵션을 2024년에는 임원을 대상으로 시범 적용했고, 2025년부터는 전 임직원을 대상으로 주식보상을 확대 적용했다. 

