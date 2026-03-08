삼성전자, 글로벌 TV 시장 20년 연속 1위

삼성전자는 글로벌 TV 시장에서 20년 연속 1위를 달성했다고 8일 밝혔다.

글로벌 시장조사기관 옴디아가 발표한 자료에 따르면 삼성전자는 작년 글로벌 TV 시장에서 매출 기준 29.1% 점유율을 기록하며 2006년 이후 20년 연속 1위를 이어갔다.

특히 2천500달러 이상 프리미엄 TV 시장에서 네오 QLED와 OLED, 라이프스타일 TV 등을 앞세워 54.3% 매출 점유율을 기록했다. 1천500달러 이상 시장에서도 52.2% 점유율을 기록하며 선두를 유지했다.

삼성전자가 20년 연속 글로벌 TV 시장 1위를 달성했다. (사진=삼성전자)

삼성전자는 2006년 감각적인 디자인을 강조한 '보르도 TV'를 통해 처음 글로벌 TV 시장 1위에 올랐다. 이후 2009년 LED TV를 선보이며 선명한 화질로 시장 트렌드를 바꿨고, 2011년 스마트 TV를 출시해 '보는 TV'에서 '즐기는 TV'로 변화를 이끌었다.

이후 ▲2017년 퀀텀닷 기술을 적용한 QLED TV ▲2018년 8K TV ▲2020년 마이크로 LED TV 등 다양한 제품을 잇따라 선보이며 TV 기술 혁신을 이어왔다. 또 2015년 '더 세리프', 2017년 '더 프레임' 등 라이프스타일 TV를 통해 새로운 TV 시장을 개척했다.

삼성전자는 2024년 업계 최초로 AI TV를 선보이며 TV 기술 진화를 이어갔다. 2025년에는 '비전 AI 컴패니언(VAC)' 기능을 강화해 사용자와 상호작용하며 요구를 이해하고 도움을 제공하는 통합 AI 플랫폼을 선보였다.

삼성전자는 올해 마이크로 RGB TV를 새롭게 선보이며 프리미엄 TV 시장 공략을 강화할 계획이다. 마이크로 RGB TV는 스크린에 마이크로 크기의 RGB LED를 배열해 색상을 독립적으로 정밀 제어할 수 있는 기술이 특징이다.

이와 함께 미니 LED 등 보급형 제품 라인업도 확대해 시장 대응을 강화할 방침이다.

용석우 삼성전자 VD사업부 사장은 "글로벌 TV 시장 20년 연속 1위 달성은 전 세계 소비자들이 삼성 TV에 보내준 신뢰 덕분"이라며 "앞으로도 다양한 제품과 서비스를 통해 소비자 기대에 부응하겠다"고 말했다.