세종시문화관광재단, ‘2026년 누리락 밴드’ 공모

세종시문화관광재단(대표 박영국)은 오는 23일까지 ‘2026년 누리락밴드’ 사업에 참여할 지역 아마추어 밴드를 모집한다고 10일 밝혔다.

‘누리락밴드’는 세종시 기반 아마추어 밴드의 음악활동 지원과 대중음악의 시민향유 확대를 위해 운영하고 있다. 지원 대상은 3인 이상의 성인으로 구성된 세종 기반 아마추어 밴드로, 팀 구성원의 과반수 이상이 세종시 거주·재학·재직 중이면 신청 가능하다.

선정된 밴드에게는 매주 전문 뮤지션의 합주 지도 교육, 워크숍을 통한 역량강화 과정, 합동 공연 등 실전 경험의 기회를 제공하고, 공연 라이브 영상 제작 및 온라인 유통 등 향후 음악활동을 위한 후속지원도 받게 된다.

재단 관계자는 “시민들의 음악적 꿈을 실현시킬 수 있는 누리락 밴드에 많은 신청을 바란다”며, “앞으로도 지역 대중음악 기반 확대를 위해 맞춤형 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

자세한 내용은 세종시문화관광재단 및 세종음악창작소 홈페이지를 방문하거나 유선 문의를 통해 확인할 수 있다.