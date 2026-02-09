세종시문화관광재단, 문화예술교육 단체·기관에 1억5천만원 지원

세종시문화관광재단(대표이사 박영국)은 일상 속 시민 문화예술교육 활성화를 위한 2026년 생애주기별 문화예술교육 지원사업 공모를 진행한다.
이번 공모의 총 지원 규모는 1억5천만원으로 7개 내외의 문화·예술교육 단체기관을 선정해 지원할 예정이다. 공모 분야는 총 2개로 4~6세 유아를 대상으로 하는 ‘딩동댕 문화예술학교’와 아동 및 청소년, 또는 아동·청소년 포함 가족과 성인을 대상으로 하는 ‘무작정 문화예술학교’로 구성된다.
‘딩동댕 문화예술학교’는 강사진이 유치원 및 어린이집을 방문하여 문화예술교육을 진행하는 방문형과, 세종시 문화시설 및 자원을 체험하는 체험형 프로그램을 함께 진행한다. 단체·기관별로 최대 2천4백만원을 지원하며, 프로그램에 참여할 유아기관은 오는 4월에 별도 모집을 통해 선정단체와 매칭할 예정이다.
‘무작정 문화예술학교’는 참여자의 특성을 반영한 예술교육 프로그램으로, 그간 아동·청소년과 가족, 성인을 대상으로 참여자를 모집해 운영해 왔다. 올해는 교육 대상을 장애인 등 문화취약계층까지 확대해 운영할 계획으로, 이에 따라 해당 분야의 교육을 수행할 수 있는 운영단체·기관을 모집한다. 선정된 단체·기관에는 최대 2천2백만원을 지원할 예정이다.
공모 신청은 내달 6일까지 국가문화예술지원시스템을 통해 온라인으로 가능하며 23일 오후 4시에 박연문화관에서 설명회를 개최할 예정이다.