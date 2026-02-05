세종시문화관광재단, 2026 세종거리예술가 모집.

세종시문화관광재단(대표 박영국)은 ‘2026 길거리 한글문화 한마당’에 참여할 세종거리예술가 25팀을 공개 모집한다고 5일 밝혔다.

본 사업은 세종시가 ‘한글문화도시’로 지정된 이후 2025년 ‘세종한글컬처로드’라는 명칭으로 운영되었으며, 한글문화도시 지정 취지에 부합하도록 올해부터 사업명을 한글로 변경한 ‘길거리 한글문화 한마당’으로 변경해 추진한다.

‘길거리 한글문화 한마당’은 시민의 일상 속에서 문화예술 향유 기회를 확대하고 접근성을 높이기 위한 사업으로, 세종시 읍·면·동 전역에서 거리공연을 선보이는 ‘거리 한마당’과 장애인·노숙인·어르신 등 문화취약계층 이용시설을 직접 찾아가 공연을 진행하는 ‘찾아가는 한마당’으로 구성된다. 이번 모집은 이 중 ‘거리 한마당’에 참여할 세종거리예술가 선발을 위한 공고다.

2026년 거리 한마당 공연은 오는 4월부터 11월까지 운영되며, 수요일 저녁 퇴근길과 토요일 오후 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 시간대에 진행될 예정이다.

모집 대상은 최근 3년간 연 1회 이상 거리공연 활동 경력을 보유한 거리예술 개인 또는 팀으로 지역 제한 없이 신청할 수 있다. 다만 세종시 거주 예술가 비율을 40% 이상으로 확대해 전년도 대비 10% 상향 선발할 계획이며, 세종시 거주자가 아니더라도 세종시에서 거리공연 활동 경력이 있는 경우 우대한다. 또한 한글을 소재로 한 레퍼토리로 지원할 경우 공통 우대사항이 적용된다.

신청 가능한 장르는 30분 이상 거리공연이 가능한 문화예술 전 분야이며, 참가 신청은 오늘부터 24일까지 이메일 접수를 통해 가능하다. 심사는 1차 서류 및 동영상 심사와 2차 인터뷰 심사를 거쳐 최종 25팀을 선발한다.