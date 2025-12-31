세종대 AI융합전자공학과 26대1...신설 첨단융합계열 7.58대1

세종대학교(총장 엄종화)는 2026학년도 정시모집 원서접수를 마감한 결과(31일 17시 기준) 1201명 모집에 7760명이 지원해 6.46:1(전년도 6.19:1)의 경쟁률을 기록했다고 31일 밝혔다.

전형별로는 가군 일반학생전형이 6.22:1(294명 모집에 1,828명 지원), 나군 일반학생전형이 6.00:1(501명 모집에 3,005명 지원), 다군 일반학생전형(자유전공학부, 첨단융합계열)은 8.99:1(227명 모집에 2,040명 지원)의 경쟁률을 보였다.

학과별로는 AI융합전자공학과 26.00:1, 반도체시스템공학과 22.00:1로 높은 경쟁률을 나타냈다. 다군의 자유전공학부는 42명 모집에 638명이 지원해 15.19:1의 경쟁률을 나타냈으며, 다군에 신설된 첨단융합계열은 185명 모집에 1402명이 지원해 7.58:1의 경쟁률을 기록했다.

