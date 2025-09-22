김대종 세종대 교수 '2026년 경제 대전망' 출판기념회

세종대학교(총장 엄종화)는 김대종 경영학부 교수가 지난 18일 세종대에서 출판기념회를 열고 신간 '부자 트렌드'와 '도약하는 2026년 경제대전망'을 발표했다”고 밝혔다.

김 교수는 이번 출판기념회에서 한국 부자의 자산 구조와 글로벌 경제 전망에 대한 분석을 제시했다. 그는 한국의 상위 1% 부자들의 순자산 평균이 약 55억 원 수준이며, 이들 중 75%는 부동산 자산을 보유하고 있다고 설명했다.

이어 “청약통장 가입과 청약 실행, 세계 시가총액 1위 기업 엔비디아 같은 글로벌 선도 기업에 투자하는 것이 부자가 되는 가장 확실한 길”이라며 미국과 한국 주식 투자 전략의 중요성을 강조했다.

김대종 교수(앞줄 왼쪽 여섯번째))와 행사 참석자들이 파이팅을 외치고 있다.

또한 경제 전망과 관련해 김 교수는 2026년 세계 경제의 주요 변화를 짚으며 “트럼프 전 대통령의 25% 관세 전략으로 한국 경제가 어려움을 겪을 수 있다”면서 “한국 경제 성장률은 2.2% 수준으로 상승할 것”이라고 전망했다.

김 교수는 “부자는 하루아침에 되는 것이 아니라, 올바른 자산 배분과 장기적 투자 전략을 통해 만들어진다”며 “한국 사회가 보다 건강한 자산 구조와 지속 가능한 경제 성장을 이뤄야 한다”고 말했다. 김 교수는 “유대인들은 부자가 되어 좋은 일을 많이 하라고 가르친다. 페이스북과 구글 창업자가 모두 유대인이다. 우리도 자녀들에게 부자가 되어 어려운 국민과 인류를 위해 좋은 일을 하라고 가르쳐야 한다”고 말했다.

이번 출판기념회를 통해 김 교수는 학문적 연구와 실물 경제를 연결하는 지식 공유의 장을 마련했으며, 앞으로도 학계와 사회를 잇는 연구 성과 확산에 적극 나설 계획이다.