세종시문화관광재단, 관광사업실장에 한경아 前 한국방문의해위원회 사무국장 임명

세종시문화관광재단은 2월 2일 자로 관광사업실장에 한경아 전 한국방문의해위원회 사무국장을 임명한다고 30일 밝혔다.

한경아 신임 관광사업실장은 이화여자대학교를 졸업하고 경기대학교에서 관광학 박사학위를 취득한 관광 분야 전문가다.

한국방문의해위원회 사무국장으로 재직하며 ‘코리아그랜드세일’ 등 방한 관광 캠페인과 민관협력 사업을 기획하고, 관광 정책과 연계된 다양한 사업을 총괄해왔다.

세종시문화관광재단은 이번 인사를 통해 관광 분야 전문성을 강화하고, 세종시의 관광자원과 연계한 전략적 관광사업을 추진해 지역 관광 경쟁력을 높일 계획이다.

한편 한경아 실장은 앞으로 세종시 관광 활성화를 위한 도시 특화 과제의 발굴과 실행을 총괄하게 된다.