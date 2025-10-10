문체부-국립국어원, 세종시교육청·공영홈쇼핑, ‘공공언어 사용’ 최우수기관 선정

문화체육관광부(문체부)는 국립국어원(국어원)과 함께 ‘2024년 공공기관 등의 공문서 등 평가’를 시행하고, 세종특별자치시교육청과 공영홈쇼핑을 최우수기관으로 선정했다고 10일 밝혔다.

선정된 두 기관은 오는 11일 오후 7시, 서울 광화문에서 열리는 ‘2025 한글한마당 기념행사’에서 문체부 장관 표창을 수상한다.

이번 평가는 국어기본법 제14조에 따라, 공공기관이 일반 국민이 이해하기 쉬운 용어와 문장으로 공문서를 작성하도록 한 법적 취지를 바탕으로 실시됐다.

특히 모든 공문서가 어문규범에 맞춰 한글로 작성되어야 한다는 원칙을 바탕으로 문체부와 국어원은 2024년부터 교육청과 공공기관을 대상으로 공문서 평가를 진행하고 있다.

2024년 평가에서는 전국 17개 교육청과 118개 공공기관이 제출한 보도자료를 평가 대상으로 삼았다. 평가 항목은 ‘용이성’과 ‘정확성’으로 구성됐으며, ‘용이성’은 외국어 및 외국문자의 사용 비율을 ‘정확성’은 어문규범 위반과 문장 오류 비율을 중심으로 정량 분석했다.

세종특별자치시교육청과 공영홈쇼핑은 외국어, 외국문자 사용과 잘못된 표현을 가장 적게 사용해 최우수기관으로 선정됐다. 이들 기관은 국민이 쉽게 이해할 수 있는 언어로 공공정보를 전달하는 데 모범을 보였다는 평가를 받았다.

문체부 정책 담당자는 “579돌 한글날을 맞아 개최되는 ‘2025 한글한마당 기념행사’에서 최우수기관을 시상함으로써, 세종대왕이 한글 창제를 통해 실현하고자 했던 ‘국민의 편리한 언어생활과 국민 간의 소통’이라는 가치가 오늘날 공공 부문에서의 ‘쉽고 바른 공공언어 사용’과도 연결되어 있음을 알리고, 그 중요성을 더욱 확산시켜 나갈 계획이다”라고 밝혔다.