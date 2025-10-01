문체부, 문화로 풍성한 가을...10월은 ‘문화의 달’

문화체육관광부는 10월 ‘문화의 달’을 맞아 제주특별자치도 서귀포시와 함께 오는 10월 17일부터 19일까지 사흘간 서귀포시 원도심 일대에서 ‘2025 문화의 달’ 기념행사를 연다고 1일 밝혔다.

이와 함께 10월 한 달 동안 전국 17개 시도에서 다양한 문화 행사가 이어질 예정이다.

문화의 달은 1972년부터 국민의 문화예술에 대한 이해와 참여를 높이기 위해 지정된 제도로 1990년부터는 매년 기념행사를 개최하고 있다.

올해 문화의 달 기념행사는 ‘다시! 하늘과 바람과 바다: 서귀포가 전하는 신들의 지혜’를 주제로 진행된다. 행사가 열리는 천지연폭포 일대에서는 제주 설화 중 ‘설문대할망’을 연극과 판소리, 무용 등의 형태로 재구성한 개막 공연 ‘설문대할망 본풀이’가 10월 18일 펼쳐진다. 또한 자우림, 이브라힘 말루프, 엔플라잉 등 국내외 음악가들이 출연하는 무대 공연이 이어진다.

지역 예술인들도 다채로운 공연을 준비하고 있다. 이중섭 거리와 자구리공원 등 서귀포시 전역에서 거리 공연, 다큐멘터리 상영, 제주 전통의상과 음식 체험 프로그램 등이 함께 열린다. 행사 일정과 세부 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

문체부는 이번 문화의 달을 계기로 ‘문화가 있는 날’ 주간에만 운영하던 기획 프로그램을 10월 전체로 확대 운영하는 ‘10월은 문화’ 캠페인을 함께 추진한다. 이를 통해 공연, 전시, 체험 프로그램을 전국적으로 확대하고, 국공립 문화시설의 문화 혜택을 강화한다.

국립중앙박물관과 국립현대미술관은 10월 한 달간 매주 수요일마다 상설 전시를 무료로 개방하고, 저녁 9시까지 야간 개장을 진행한다. CGV, 롯데시네마, 메가박스, 씨네큐 등 주요 영화관도 캠페인에 동참해 10월 22일과 29일 수요일에 영화 관람 요금을 7천 원으로 할인하는 혜택을 제공한다.

이와 더불어 문체부는 전국 각지에서 다양한 문화 행사를 개최한다.

오는 10월 14일부터 11월 16일까지 ‘2025 대한민국은 공연중’이 전국에서 열리고, 10월 9일에는 국립중앙박물관 광장에서 한글날 기념 문화행사가 진행된다.

또한 1일부터 4일까지는 국립아시아문화전당에서 아시아문화주간 행사가 열리며, 10월 15일에는 국립중앙도서관에서 개관 80주년을 기념하는 도서관 음악회가 개최된다.

이밖에도 대구 국제오페라축제, 서울어텀페스타, 세종 한글축제, 경주 신라문화제, 양구 인문학축제, 광주국제아트페어, 부천 국제애니메이션 페스티벌 등 지역 축제들도 가을의 문화 분위기를 더한다.

10월에 전국에서 열리는 문화행사 관련 정보는 문화포털 누리집 ‘문화캘린더’에서 확인할 수 있다.