문체부, 행정시스템 장애 복구 최선...64개 중 2개 정상화

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 29일 오전 대전 국가정보자원관리원 화재로 인해 장애가 발생한 총 64개의 시스템 중 2개 복구를 완료했으며, 나머지 62개도 복구하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔다.

복구가 완료된 시스템은 공직자통합메일과 공직자통합메일(모바일)로 이날 오전 6시 30분부터 서비스하고 있으며, 나머지 62개 중 문체부 대표 누리집과 코리아넷 등 60개 또한 2주 안에 복구될 예정이다.

다만, 복구에 장기간이 걸릴 것으로 예상되는 정책브리핑 사이트(모바일 포함)는 복구 시점까지 임시 누리집을 통해 서비스 일부를 제공하고 있다.

문체부는 서비스 중단 직후 서비스 장애 안내 페이지를 설치하고, 문체부 대표 및 대한민국 정부 누리소통망 채널을 통해 국민에게 장애사항을 신속히 공지했다.

문체부 관계자는 “국민 불편을 최소화하기 위해 국가정보자원관리원, 행정안전부 등 유관기관과 협력해 복구에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.