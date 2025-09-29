문체부, 행정시스템 장애 복구 최선...64개 중 2개 정상화

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 29일 오전 대전 국가정보자원관리원 화재로 인해 장애가 발생한 총 64개의 시스템 중 2개 복구를 완료했으며, 나머지 62개도 복구하기 위해 최선을 다하고 있다고 밝혔다.
복구가 완료된 시스템은 공직자통합메일과 공직자통합메일(모바일)로 이날 오전 6시 30분부터 서비스하고 있으며, 나머지 62개 중 문체부 대표 누리집과 코리아넷 등 60개 또한 2주 안에 복구될 예정이다.
다만, 복구에 장기간이 걸릴 것으로 예상되는 정책브리핑 사이트(모바일 포함)는 복구 시점까지 임시 누리집을 통해 서비스 일부를 제공하고 있다.
관련기사
- 문체부, 국가정보자원관리원 화재 대응...위기경보 '심각' 단계 발령2025.09.27
- 최휘영 문체부 장관, 출판산업 발전 방안 논의...관계자 만나 생생한 현장 의견 청취2025.09.26
- 최휘영 문체부 장관 "게임업계 정책적 과제 많아…약진 위해 박차 가할 것"2025.09.24
- 문체부-한국저작권위원회, 중국국가판권국과 韓中 콘텐츠 저작권 보호 맞손2025.09.24
문체부는 서비스 중단 직후 서비스 장애 안내 페이지를 설치하고, 문체부 대표 및 대한민국 정부 누리소통망 채널을 통해 국민에게 장애사항을 신속히 공지했다.
문체부 관계자는 “국민 불편을 최소화하기 위해 국가정보자원관리원, 행정안전부 등 유관기관과 협력해 복구에 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.