문체부, 국가정보자원관리원 화재 대응...위기경보 '심각' 단계 발령

장관 주재 중앙사고수습본부 운영 등 비상대응체제 돌입

생활/문화입력 :2025/09/27 19:50

이도원 기자

문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 국가정보자원관리원 화재에 따른 행정시스템 장애 등과 관련 장관 주재 중앙사고수습본부를 설치하고, 위기경보를 ‘심각’ 단계로 상향했다고 27일 밝혔다.

문체부는 대전 국가정보자원관리원 화재로 인해 문체부 전산시스템과 사행산업통합감독위원회 시스템이 중단됐다고 밝혔다. 접속이 중단된 총 64개의 시스템은 정책브리핑, 문체부 누리집, 불법사행산업감시신고센터, 코리아넷 및 재외문화원 누리집 등 47개의 대민서비스, 공직자통합메일(공직자), 이(e)-브리핑(기자단) 등 특정대상 서비스 6개, 문체부 업무포털 등 11개 시스템이다.

또 문체부는 이날 오후 5시 장관 주재 중앙사고수습본부 회의를 열어 시스템 장애 대책을 논의했으며, 국가정보자원관리원과 중앙재난안전대책본부 등 유관기관과 협력해 국민의 불편을 최소화할 수 있도록 노력할 방침이다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 9월 27일 오후 5시 국립현대미술관 서울관에서 국가정보자원관리원 화재에 따른 행정시스템 장애 등과 관련해 중앙사고수습본부 회의를 열고 대책을 논의했다.(제공=문체부)

문체부 관계자는 “국민 불편을 최소화하기 위해 문체부 누리집을 통해 처리하던 온라인 민원은 전화와 팩스 및 방문으로 접수 및 처리할 계획”이라며 “불법사행산업감시신고센터, 정기관행물등록관리 신고·등록·접수 업무는 전화로 전환하는 등 비상대응체제에 돌입할 계획이다”라고 전했다. 

이어 “시스템 복구가 지연될 것을 대비해 누리집, 정책브리핑 등의 서비스는 한국문화정보원의 서버를 활용해 우회 서비스하는 방안도 검토하고 있다”고 덧붙였다. 

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
문체부 국가정보자원관리원

