[1분건강] 녹내장 환자 122만명 시대...관리가 실명 막는다

3대 실명 질환으로 알려진 녹내장. 조기 발견과 적시 치료가 실명을 막을 수 있다.

녹내장은 시신경이 손상되면서 시야가 점차 좁아지는 질환이다. 한 번 손상된 시신경은 회복이 어렵다. 30% 이상 시신경이 파괴된 이후 시야 이상을 자각하는 경우가 많다. 말기에 이르기까지도 통증이나 뚜렷한 증상이 없는 경우가 대부분이다. 이른바 ‘소리 없는 시력 도둑’으로 불리는 이유다.

건강보험심사평가원에 따르면, 최근 5년간 녹내장 환자 수는 꾸준히 증가해 2024년 기준 녹내장으로 진료를 받은 국내 환자 수는 122만3254명에 달했다.

사진=김안과병원

녹내장은 초기일수록 치료 효과와 예후가 좋다. 문제는 통증이나 시력 저하 등 특징적인 전조 증상이 없어 조기 발견이 어렵다는 점이다. 초기 진단을 받아도 증상이 나타나지 않아 경각심이 낮아질 수 있다. 또 안약 점안 등 치료에 대한 동기 부여도 쉽지 않아 치료가 느슨해지면서 질환이 계속 진행되기도 한다.

국내 녹내장 환자 약 70% 이상은 정상안압녹내장으로 알려져 있다. 정상 범위 안압에서도 시신경 손상이 발생할 수 있기 때문에, 특별한 증상이 없더라도 정기적인 안과 검진을 받아야 한다.

실명은 시력을 전부 잃는 것이라고 여기기 쉽지만, 시야가 좁아져 일상생활에 상당한 제약이 생기는 상태도 실명에 포함된다. 시력 손상은 단순히 보이는 정도뿐 아니라 개인의 직업과 생활환경에 따라 그 영향이 크게 달라질 수 있다. 녹내장 증상이 없다고 안심하기보다 지속적인 관리를 해야 하는 이유다.

녹내장은 개인별로 안압을 견디는 정도와 시신경 손상 정도가 달라서 치료 방법도 달라진다. 약물치료를 기본으로 하되 필요시 레이저 치료나 수술을 고려한다. 최근에는 다양한 약제가 개발되고 조기 진단이 늘어나면서 약물치료만으로 질환의 관리가 가능해지는 추세다.

관련기사

따라서 자각증상이 없더라도 정기검진을 받고, 녹내장을 진단받았다면 처방받은 약물을 꾸준히 사용하는 것이 질환 진행을 늦추고 실명 위험을 낮추는 확실한 방법이다.

정종진 김안과병원 녹내장센터 전문의는 “녹내장은 조기 발견해 안약 점안 등 꾸준한 치료를 통해 안압을 유지하면 시력을 어느 정도 지킬 수 있다”라며 “건강검진 과정에서 안저검사 등을 통해 녹내장이 비교적 이른 단계에서 발견되는 사례도 있어 증상이 없더라도 정기검진을 통해 눈 건강을 점검해야 한다”라고 조언했다.