[1분건강] 초등생 새 학기 예방접종 자녀와 친구들 건강 관리 도움

새 학기 예방접종을 통해 단체 생활 건강 관리를 주의를 기울여야 겠다.

환절기에는 일교차가 커지면서 호흡기 감염 위험이 높아진다. 특히 3월~5월은 개학 이후 단체 생활이 늘어나며 독감 발생이 증가하는 시기다. 매년 유행하는 바이러스 유형에 맞춰 1년에 1회 접종해야 한다.

사람에게 유행하는 인플루엔자는 A형·B형으로 지난겨울 A형 독감이 유행했던 것과 달리 최근에는 B형 독감이 빠르게 확산되고 있다. A형 인플루엔자에 감염됐거나 백신을 접종했더라도 유형이 다르면 다시 감염될 수 있다.

사진=픽사베이

호흡기 증상과 함께 38도 이상의 갑작스러운 고열, 두통, 근육통 등 전신 증상이 나타난다면 즉시 마스크를 착용하고 증상이 호전될 때까지 등교를 자제해야 한다. 아직 접종하지 않았다면 현재 국가예방접종사업에 사용되는 독감 백신으로 예방이 가능하다.

수두와 유행성이하선염은 초등학교 저학년 시기 특히 많이 발생하는 질환이다. 수두는 ‘수두-대상포진 바이러스’ 감염에 의해 발생하며, 가려움을 동반한 반점과 수포가 온몸에 나타난다. 비말 전파뿐 아니라 물집 속 수포액 접촉을 통해서도 감염될 수 있어 모든 수포에 딱지가 생길 때까지 격리하는 것이 권장된다.

국내에서는 생후 12~15개월 아동에게 수두 백신을 국가예방접종으로 시행하고 있다. 하지만 개인별 면역 반응 차이나 집단생활 환경 영향으로 돌파 감염이 발생할 수 있다. 접종자의 경우 증상이 비교적 가볍게 나타나 가려움 완화, 해열 등 대증 치료를 중심으로 추가 전파에 주의하면 된다.

‘볼거리’로 알려진 유행성이하선염은 귀밑샘이 부어오르며 통증과 발열을 동반하는 질환이다. 고환염·난소염·수막염 등 합병증을 유발할 수 있다. 홍역·유행성이하선염·풍진(MMR) 백신 접종으로 예방이 가능하며, 총 2회 접종 완료 시 약 80~90% 수준의 예방 효과를 기대할 수 있다.

박정하 경희대병원 가정의학과 교수는 “영유아와 청소년 예방접종은 감염 위험 및 합병증 위험을 낮추고, 집단생활에서의 확산을 최소화한다”라며 “연령별 권장 접종 일정을 확인해 손 씻기와 기침 예절 등 기본 감염병 예방 수칙을 실천해야 한다”라고 조언했다.