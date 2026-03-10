[써보고서] "이어폰 맞아요?"...귀에 착 감기는 갤럭시 버즈4 프로

“아, 지금 이어폰으로 통화하고 있는 거였어?”

지하철 5호선, 소음이 상당한 환경에서 나눈 통화 중 상대방에게서 돌아온 반응이다. 통상적으로 외부 소음이 심한 환경에서 이어폰을 통한 통화는 음질 저하나 잡음 섞임이 발생하기 마련이다. 그러나 갤럭시 버즈4 프로는 이러한 환경에서도 통화 상대방이 별도의 인지를 하지 못할 만큼 준수한 음성 전달력을 보였다.

번잡스러운 카페나 체육관 등에서도 통화 상대방과 편안하게 대화가 오갔다. 기존 이어폰으로 통화 시 고질적인 문제였던 ‘멀리서 목소리가 들리는 느낌’이 덜했다. 시끄러운 환경 속에서 작은 목소리로 통화하더라도 의사소통에 큰 무리가 없었다.

갤럭시 버즈4 프로(사진=지디넷코리아)

다만 실제 기기 통화만큼 목소리가 또렷하게 전달되지는 않았으며, 키보드 소리와 같이 이용자와 인접한 날카로운 소음은 상대방에게 일부 전달됐다.

통화를 받은 상대방은 “이어폰이라고 믿어지지 않을 만큼 잘 들리지만, 실제 통화와 비교하면 미세한 차이는 느껴진다”며 “그래도 이어폰 중에서는 통화 품질이 가장 우수하다”고 평했다.

손대지 않고 고개로 전화 응대… 수준급 노이즈 캔슬링

전화를 받는 방식도 달라졌다. 이어버드나 스마트폰을 터치해야 했던 전작과 달리, 고개를 움직이는 것만으로 통화가 가능하다. 버즈4 프로에 탑재된 ‘헤드제스처’ 기능 덕분이다. 착용한 채 고개를 위아래로 끄덕이면 통화가 연결되고 좌우로 흔들면 거절한다. 양손을 사용할 수 없는 짐을 든 상황 등에서 상당히 유용할 것으로 보인다. 해당 기능은 원UI 8.6 이상 기기부터 지원된다.

갤럭시 버즈4 프로.(사진=삼성전자)

가장 발전한 기능이 통화 품질이라면, 성능 면에서 가장 인상적인 부분은 ‘노이즈 캔슬링’이다. 오전 7시 50분, 극심한 소음의 공항철도 출근길에서 기기를 착용하는 것만으로 주변 소음에서 상당 부분 벗어났다. 음악을 재생할 경우 사실상 외부와 단절된 몰입 환경을 제공한다.

다만 사람의 목소리나 높은 주파수의 날카로운 소음은 일부 유입되는데, 이는 커널형 이어폰이 가진 기술적 한계 범위 내에 있다. 또한 사용자의 목소리를 감지하면 자동으로 소리 제어 모드를 전환해 주는 기능 덕분에 이어폰을 빼거나 설정을 바꾸는 번거로움 없이 대화를 이어갈 수 있었다.

갤럭시 버즈4 프로.(사진=지디넷코리아)

섬세한 해상력 돋보이는 고음…저음은 호불호 갈릴 수도

음질 역시 대폭 개선됐다. 기자가 사용 중인 보스(Bose) 이어폰과 비교했을 때 상대적으로 더 깨끗하고 섬세한 소리를 냈다. 다량의 악기가 사용된 음원을 청취할 때도 소리가 뭉개지지 않고 악기 하나하나가 또렷하게 분리돼 들렸다. 특히 고음역대에서 찢어지는 현상 없이 깔끔한 출력을 보여준 점이 돋보였다.

다만 저음역대의 경우 보스 특유의 묵직한 울림에 비해서는 다소 가볍다는 인상을 받았다.

갤럭시 버즈4 프로.(사진=삼성전자)

3시간 착용에도 편안함 유지…가격은 전작 대비 4만원 인상

착용감은 안정적이다. 장시간 착용 시 주기적으로 다시 고쳐 끼워야 하는 일부 제품과 달리, 갤럭시 버즈4 프로는 3시간가량 연속 사용 중에도 별도의 조정이 필요 없을 만큼 귀에 밀착됐다.

관련기사

색상은 화이트와 블랙으로 출시되며, 온라인 전용으로 핑크 골드 색상이 추가된다. 가격은 35만 9천원으로, 전작인 갤럭시 버즈3 프로보다 4만원 올랐다. 경쟁 모델인 애플 에어팟 프로 3세대(36만 9천원)와 대등한 가격대를 형성하게 됐다.

갤럭시 버즈4 프로는 일상생활 중 장시간 이어버드를 착용하며 통화와 음악 감상을 중시하는 사용자에게 매력적인 선택지가 될 것으로 보인다.