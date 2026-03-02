"버즈4 프로 핵심은 ‘안정성’…귀 모양 달라도 최상 음질 구현"

“갤럭시 버즈4 프로는 ‘누가, 언제, 어디서 이 제품을 사용하는가’라는 가장 근본적인 질문에서 시작된 제품입니다. 수치상의 최대 성능보다 어떤 상황에서도 무너지지 않는 ‘일관된 안정성’을 제공하는 것이 삼성 오디오 기술의 지향점입니다.”

문한길 삼성전자 MX사업부 오디오그룹 마스터는 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 브리핑에서 갤럭시 버즈4 프로의 개발 철학을 이같이 밝혔다. 단순히 소음을 얼마나 잘 막느냐는 스펙 경쟁을 넘어, 사용자의 신체 조건과 주변 환경이라는 변수까지 계산해 최적의 소리를 찾아내겠다는 의지다.

문한길 마스터가 갤럭시 버즈4 프로에 대해 설명하고 있다.(사진=삼성전자)

1만 회 시뮬레이션이 만든 ‘일관된 ANC’

버즈4 프로가 내세운 차별화 포인트는 ‘사용자 맞춤형 안정성’이다. 삼성은 1천개 이상의 귀 형상 데이터와 1만 회 이상의 착용 시뮬레이션을 통해 인체공학 데이터를 축적했다. 사람마다 귀 모양이 다르고 착용 상태가 미세하게 변하더라도, 누구나 동일하게 높은 수준의 노이즈 캔슬링(ANC) 효과를 누릴 수 있도록 알고리즘을 설계했다.

문 마스터는 “착용감이 완벽하지 않으면 소리가 새거나 특정 주파수 음이 부각되어 불편을 줄 수 있다”며 “버즈4 프로는 실시간으로 유입 소음을 분석해 최적의 필터를 생성함으로써 어떤 상황에서도 자연스러운 청취 환경을 유지한다”고 설명했다.

2kHz까지 넓어진 보정 대역… 보컬 음역대까지 실시간 케어

착용 상태에 따라 음질을 실시간으로 교정해주는 ‘어댑티브 이퀄라이저’ 기능도 한 단계 진화했다. 기존에는 주로 저음역대 보정에 집중했으나, 이번 신제품은 보정 대역을 2kHz까지 대폭 확장했다.

이는 저음뿐만 아니라 사람의 목소리가 포함된 보컬 음역대(중고음역)까지 세밀하게 보정할 수 있음을 의미한다. 사용자가 이동 중에 이어버드를 고쳐 쓰거나 착용 위치가 살짝 바뀌더라도, 음색의 변화 없이 균형 잡힌 사운드를 지속해서 들려준다.

문한길 마스터가 갤럭시 버즈4 프로에 대해 설명하고 있다.(사진=삼성전자)

85dB 이상의 위험 감지하면 자동으로 ‘귀’ 열어준다

사용자의 안전을 고려한 ‘맥락 인지’ 기술도 탑재됐다. 딥러닝 기반의 ‘사이렌 인식’ 기술은 주변에서 85dB 이상의 큰 소음이 발생할 경우 이를 즉각 감지한다. 이때 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 자동으로 ‘주변 소리 듣기’ 모드로 전환되어 위험 상황을 인지할 수 있도록 돕는다.

물리적인 음질 기반도 탄탄해졌다. 이어버드 내부의 한정된 공간을 극단적으로 활용해 진동판의 유효 면적을 전작 대비 약 20% 넓혔다. 이를 통해 고해상도 음원을 왜곡 없이 재생하는 것은 물론, 더 깊고 풍부한 저음을 구현해냈다.

문 마스터는 “버즈4 프로는 기술이 사용자 위에 군림하는 것이 아니라, 사용자의 일상에 가장 편안하고 든든하게 스며드는 오디오 파트너가 될 것”이라고 자신했다.