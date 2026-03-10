노비타 슬림비데, iF 디자인 어워드 수상

욕실 위생 가전 전문 브랜드 노비타는 자사 '슬림비데'가 세계적 디자인상 '2026 iF 디자인 어워드'에서 본상을 수상했다고 10일 밝혔다.

iF 디자인 어워드는 독일의 국제 디자인 기관인 iF 인터내셔널 포럼 디자인이 주관하는 글로벌 디자인 어워드다. 노비타 슬림비데는 제품 디자인 부문 욕실 카테고리에서 수상작으로 선정됐다.

iF 디자인 어워드를 수상한 노비타 슬림비데. 슬림비데 무브 리모컨형(왼쪽)과 컴팩트 일반형(오른쪽) (사진=노비타)

이번 수상은 노비타 슬림비데 전체 플랫폼에 해당한다. 리모컨형 모델과 사이드패널 모델을 모두 포함한다. 슬림비데를 활용하는 전체 모델을 아우르는 만큼 '통합 플랫폼' 개념이 공식적으로 인정받았다고 회사 측은 설명했다.

심사단 측은 "노비타 슬림비데에 대해 첨단 기술과 세련된 디자인이 만났다"며 "슬림하고 미니멀한 미학으로 어떤 욕실 인테리어에서도 자연스럽게 어우러져 공간에 세련미를 더한다"고 평가했다.

김병일 콜러노비타 마케팅 상무는 "제품 디자인 완성도와 사용자 중심 설계가 높은 평가를 받았다"며 "앞으로도 위생 기술력은 물론 노비타 고유의 디자인 경쟁력을 강화하는데 노력을 기울이겠다"고 밝혔다.

한편 노비타 슬림비데 디자인은 '더블살균비데'와 '슬림비데 무브', '슬림비데 컴팩트' 등에 적용됐다.