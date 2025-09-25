노비타, '제로 필터샤워헤드 세트' 출시

잔류 염소 제거·미세 오염물질 차단

홈&모바일입력 :2025/09/25 18:01

신영빈 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

욕실 전문기업 노비타는 '제로 필터샤워 세트'와 '제로 필터샤워 리필세트'를 선보인다고 25일 밝혔다.

제로 필터샤워 세트는 샤워헤드와 필터를 함께 구성했다. 제로 필터샤워 리필세트는 제로 필터샤워헤드 제품만 구매한 고객들이 추후 필터만 세트로 구매할 수 있다.

노비타 '제로 필터샤워헤드 세트' (사진=노비타)

노비타 제로 필터는 2중 구조로 구성돼 잔류 염소와 미세 오염 물질을 제거하고 누구나 안심하고 사용할 수 있는 깨끗한 물을 제공한다.

1차로 세디먼트 필터가 수돗물 속 녹물 등 불순물을 제거하고, 2차로 ACF 필터가 잔류염소를 100% 제거한다. 세디먼트 필터는 RoHS 인증 검사를 통해 유해 중금속 10종 무검출을 입증 받았다.

관련기사

노비타 제로 필터샤워헤드 세트는 25일부터 노비타 공식 홈페이지 및 네이버 브랜드 스토어를 통해 판매한다. 출시를 기념해 10월 31일까지 5% 추가 할인을 제공한다.

김병일 콜러노비타 마케팅 상무는 "고객들이 보다 편리하고 합리적으로 제품을 구매할 수 있도록 샤워기 헤드와 필터로 구성된 세트 상품을 마련했다"고 말했다.

신영빈 기자burger@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
콜러노비타

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SKT, ‘AI 사내회사’ 출범...5년간 AI에 5조원 투자

AI가 여는 새로운 창…'먼저 온 미래'와 만나다

'폭싹 속았수다'부터 '은중과 상연'까지...韓 감성 통했다

세계 '광물·제련' 中 손아귀에…K-배터리 해법 있나

ZDNet Power Center