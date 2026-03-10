"충전 10일 뒤에도 97.7%"…도넛랩, 전고체 배터리 놀랍네

핀란드 배터리 스타트업 도넛랩이 자체 개발한 전고체 배터리에 대한 세 번째 독립 테스트 결과를 공개했다고 일렉트렉, 인터레스팅엔지니어링 등 외신이 9일(현지시간) 보도했다.

도넛랩이 핀란드 VTT 기술연구센터와 함께 진행한 세 번째 독립 테스트 보고서에 따르면, 해당 배터리는 10일 동안 사용하지 않고 방치한 상태에서도 초기 충전량의 97.7%를 유지한 것으로 나타났다.

사진=도넛랩

이번 테스트 결과는 이 배터리가 슈퍼커패시터처럼 작동한다는 일각의 추측을 반박하는 근거로 제시됐다. 슈퍼커패시터는 기존 커패시터와 배터리 사이의 간극을 메우는 고용량 에너지 저장 장치로, 충전과 방전이 매우 빠른 대신 사용하지 않을 때 전하가 빠르게 감소하는 특성이 있다.

도넛랩 측은 이번 시험 결과가 자사의 배터리가 실제 배터리와 같은 방식으로 전하를 유지한다는 점을 보여주는 사례라고 설명했다.

빌레 피이포 도넛랩 최고기술책임자(CTO)는 “도넛 배터리를 공개한 이후 이것이 슈퍼커패시터인지에 대한 다양한 추측과 이론이 제기됐다”며 “이번 테스트는 매우 간단하지만, 도넛 배터리가 실제 배터리라는 점을 보여준다”고 밝혔다.

올해 초 제품이 공개된 이후 이 배터리는 기존과 동일한 배터리 공간을 사용하면서 전기차 주행거리를 349km에서 595km까지 늘릴 수 있다는 점, 에너지 밀도 400Wh/kg, 충전 시간 35분에서 10분 미만으로 단축 등 높은 성능 수치를 제시하며 큰 관심을 받았다. 동시에 해당 기술이 진정한 전고체 배터리인지, 아니면 고성능 슈퍼커패시터에 가까운 것인지에 대한 논쟁도 이어졌다.

도넛랩은 자사의 주장을 뒷받침하기 위해 앞서 두 차례 독립 테스트 결과도 공개한 바 있다. 첫 번째 고속 충전 테스트에서는 배터리가 0%에서 80%까지 약 4.5~5분 만에 충전되는 것으로 나타났다. 두 번째 열 안정성 테스트에서는 해당 배터리가 섭씨 80~100도 환경에서도 안정적으로 작동하는 것으로 확인됐다.